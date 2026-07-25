کاروان شوان گۆرانییەکی رزگار هەولێری بە زیرەکی دەستکرد نوێ دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

هونەرمەند کاروان شوان، نوێترین بەرهەمی هونەری خۆی بەناوی "درۆت کرد درۆ" بڵاوکردەوە، ئەو هونەرمەندە بە ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند؛ بەرهەمەکە یەکێکە لە ئاوازە ناسراوەکانی هونەرمەند رزگار هەولێرییە.

ئەم بەرهەمە نوێیەی کاروان شوان، لە لایەن ئاراس رەفعەت کاری دابەشکردنی موزیکی بۆ کراوە و مەمۆ بۆس وەک دەرهێنەر کاری ڤیدیۆ کلیپەکەی ئەنجامداوە. ئەوەی لەم بەرهەمەدا جێگەی سەرنجە، بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای زیرەکی دەستکردە لە بەشێکی کلیپەکەدا، ئەمەش وەک هەنگاوێکی نوێ لە کارەکانیدا دەبینرێت.

کاروان شوان کە ساڵانێکی زۆرە لە وڵاتی ئەمریکا نیشتەجێیە، سەرباری دووری لە نیشتمان و سەرقاڵبوونی بە ژیانی رۆژانەوە، بەردەوامە لە کارە هونەرییەکانی و توانیویەتی پەیوەندییەکی بەردەوام لەگەڵ هونەر و هەوادارانی بپارێزێت.