ئەمریکا داوا لە هاووڵاتیانی دەکات دەستبەجێ عێراق جێبهێڵن

پێش کاتژمێرێک

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا هۆشداریی دەداتە هاووڵاتیانی ئەمریکی لە عێراق و داوایان لێدەکات هەرچی زووە عێراق جێبهێڵن و هیچ ئەمریکییەکیش گەشتی عێراق نەکات.

لە هۆشدارییەکەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بە‌غدا هاتووە؛ بەهۆی پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە، ئامۆژگاری هاووڵاتیانی ئەمریکی لە عێراق دەکەینەوە، بەهۆی بەرزی هۆشدارییەکانەوە چاودێری سەرچاوەکانی هەواڵیی ناوخۆیی بن بۆ نوێترین ئاگادارییەکان، چونکە ئەگەر هەیە بەبێ بڵاوکردنەوەی ئاگاداری پێشوەختە، ئاسمانی وڵاتەکە دابخرێت یان لەناکاو گەشتە ئاسمانییەکان رابگیرێن.

هەروەها داوا لە هاووڵاتیانی ئەمریکی دەکات، بە هیچ شێوەیەک گەشتی عێراق نەکەن و ئەوانەشی لە عێراقن پێویستە هەرچی زووە وڵاتەکە جێبهێڵن، چونکە دۆخی عێراق لە ئاستی چوارەمی مەترسیدایە.

هەر لە راگەیەندراوەکەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بە‌‌‌غدا هاتووە "سەرەڕای جێبەجێکردنی رێکارەکانی دەرچوون بە ناچاری بۆ هەندێک لە کارمەندەکان، بەڵام نوێنەرایەتی ئەمریکا لە بەغدا بەردەوامە لە کارەکانی بە مەبەستی بەردەوامبوون لە پێشکەشکردنی هاوکاریی هاووڵاتیانی ئەمریکی لە عێراق".

هەروا ئاماژەیداوە، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا خزمەتگوزاریی سنووردار پێشکەش بە هاووڵاتیانی ئەمریکی دەکات و ئەو هاووڵاتییە ئەمریکیانەشی عێراقن و پێویستیان بە هاوکارییە دەتوانن لە رێگەی ئیمەیڵەوە پەیوەندی بکەن.

هۆشدارییەکەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لە کاتێکدایە، وەزیری جەنگیی ئەمریکا، پیت هێگسێت لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، ئەمشەو هێرشی سەر ئێران دەکەین و جەختیکردەوە کە دامەزراوە سەرەکییەکانی ئێران بۆردوومان دەکەن.