گەشتەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئاساییە

پێش کاتژمێرێک

پێنجشەممە 11ـی حوزەیرانی 2026، ئەحمەد هۆشیار، بەڕێوبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند، تا ئێستا هیچ گەشتێکی فڕۆکەخانەی هەولێر رانەگیراوە و بارودۆخی ئاسمانیی هەرێمی کوردستان ئاساییەوە مەترسی دروست نەبووە.

ئاماژەی بەوەشکرد، بەردەوام چاودێری دۆخەکە دەکەن، بەڵام تا دەرچوونی هەر بڕیارێک لەلایەن دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنیی عێراق، گەشتە رێکخراوەکان بەگوێرەی خشتەی دیاریکراو بەبێ هیچ گۆڕانکارییەک بەڕێوەدەچن.

سەرەتای ئەم هەفتەیە، دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق بەهۆی مەترسی هەڵگیرسانەوەی جەنگی نێوان ئێران و ئەمریکا، بڕیاری داخرانی تەواوەتیی ئاسمانی عێراق و هەرێمی کوردستانیدا؛ بڕیاری داخرانەکە بۆ 72 کاتژمێر بووە، کە لە ئێوارەی 7ی حوزەیرانەوە تا ئێوارەی 10ی حوزەیران بەردەوام بێت، بەڵام دوانیوەڕۆی دووشەممە 8ـی ئەم مانگە گەشتە ئاسمانییەکانمان ئاساییکرانەوە.

پێشتر لە 28ـی شوباتی 2026 بەهۆی هێرشی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، لەگەڵ داخرانی ئاسمانی ناوچەکە، گەشتەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێریش قەدەخەکران و تا ناوەڕاستی مانگی ئایار گەشتەکان دەستی پێنەکردەوە.