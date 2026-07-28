رێبەر ئەحمەد: لە هەموو لایەکەوە هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، هەرێمی کوردستان لە گرژییەکانی ناوچەکە بێلایەنە و رێگەی نەداوە خاکەکەی بۆ مەبەستی هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت، ئاماژە بەوەش دەکات کە فەرەنسا هاوکارێکی گرنگی هەرێم بووە و هیچ کات هەڵوێستەکانیان لەبیر ناکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە 28ـی تەمموزی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، فەرەنسا رۆڵێکی گرنگ و کاریگەری هەیە، بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان و لە زۆر رووداودا هاوکار و پاڵپشتی ئێمە بووە، بەتایبەت لە شەڕی دژ بە داعش و تاوەکو ئێستاش، سوپاسی هەڵوێستەکانیان دەکەین.

سەبارەت بە هێرشە درۆنییەکانی سەر هەرێمی کوردستان، وەزیری ناوخۆ گوتی "لە سەرەتای ئەم گرژیانەی لە ناوچەکە روویاندا، جەختمان کردەوە کە هەرێمی کوردستان بێلایەنە و رێگەمان نەداوە لە خاکی ئێمەوە کێشە بۆ هیچ وڵاتێکی دراوسێ دروستببێت، بەڵام بەداخەوە لە هەموو لایەکەوە هێرش کراوەتە سەر هەرێم و بە ئامانج گیراوە، بەهۆیەوە ژمارەیەک هاووڵاتی و پێشمەرگە و کارمەندانی دەزگا ئەمنییەکان شەهید بوون و زیانی ماددی زۆریش بەر ماڵ و حاڵی خەڵک کەوتووە."

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بەوەش دا، کە هەڵوێستی حکوومەتی هەرێم جێگیرە و نابێتە بەشێک لەو گرژییانە، دەربارەی هەماهەنگی لەگەڵ بەغدا، گوتی "لەگەڵ دەستبەکاربوونی کابینەی نوێ، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاندووە کە هەر هێرشێک لە ناوخۆی عێراقەوە بکرێتە سەر هەرێم، لێکۆڵینەوەی تێدا دەکەن، پەیوەندییەکانمان لەگەڵ سەرۆکوەزیران و دەزگا ئەمنییەکانی عێراق زۆر باشە، داوای هاوکاریمان کردووە، بەڵام تا ئێستا رێکارێکی کردەیی نەگیراوەتەبەر."

وەزیری ناوخۆ هۆشداریشی دا لە کردەوەی گرووپە چەکدارەکان و رایگەیاند "ئەو کردەوانەی گرووپە لەیاسا دەرچووەکان دەیکەن، ئیحراجییە بۆ هەموو عێراق، تەنانەت بۆ ئابووری و رێککەوتنە سیاسییەکانی وڵاتەکەش؛ پێویستە چەک تەنیا لە دەستی حکوومەتدا بێت و تەواوی هێزەکان چەکەکانیان رادەستی دەوڵەت بکەنەوە."

لە تەوەرێکی دیکەی قسەکانیدا، رێبەر ئەحمەد گوتی "پلەبەرزکردنەوەی کارمەندان رانەگیراوە و تەنیا هی ئەفسەرەکان مابوو، ئەویش بە پاڵپشتی ڕاستەوخۆی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، چووە بواری جێبەجێکردنەوە."