دەم پارتی: لەبارەی "یاسای چوارچێوە" گەیشتووینەتە دوا قۆناخ

پێش کاتژمێرێک

سەرۆککۆماری تورکیا و هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی، جەخت لەسەر پێویستیی خێراکردنی هەنگاوە یاساییەکانی پەیوەست بە پرۆسەی ئاشتی دەکەنەوە، ئەردۆغان داوا دەکات پێش پشووی پەرلەمان یاسای تایبەت بە پرۆسەکە تەواو بکرێت، دەم پارتیش داوای کردنەوەی دەرگای ئیمرالی بەڕووی شاندەکاندا دەکات.

ئەمڕۆ سێشەممە 28ـی تەمموزی 2026، تولای هاتیمۆغۆڵۆ، هاوسەرۆکی گشتیی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا رایگەیاند، پێویستە بەبێ بەفیڕۆدانی کات، لەم هەفتەیەوە رۆژنامەنووسان، سیاسەتەمەداران، پارێزەران و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بتوانن سەردانی ئیمرالی بکەن و لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان کۆببنەوە.

هاتیمۆغۆڵۆ ئاماژەی بەوە دا، کە چاوەڕێی گەیشتنی "یاسای چوارچێوە" بۆ پەرلەمان دەکەن و گوتی "نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمان پێی راگەیاندووین کە پێش پشووی هاوینەی پەرلەمان، رەشنووسی یاساکە دەخرێتە بەرنامەی کارەوە." ناوبراو جەختی کردەوە کە چارەسەری پرسی کورد بەرپرسیارێتییەکی مێژووییە لەسەر شانی هەموو لایەنەکان.

هاوسەرۆکی دەم پارتی ئاشکرای کرد، کە لە دوایین دیداردا، ئۆجەلان جەختی لەسەر پێویستیی زەمینەیەکی یاسایی بۆ پرۆسەکە کردووەتەوە و رایگەیاندووە "دەبێت لە هەوڵە کاتییەکان دەربچین و یاساکە ببێتە سەرەتای لاپەڕەیەکی نوێ." هاتیمۆغۆڵۆ چەمکی "گەڕانەوە"شی روون کردەوە و گوتی "گەڕانەوە تەنیا هاتنەوە لە سنوورەکان نییە، بەڵکو گەڕانەوەی ئاوارەکانە بۆ نیشتمان، زیندانییەکانە بۆ ناو خێزانەکانیان و گەڕانەوەی ئیرادەی گەلە بۆ ناو شارەوانییەکان."

لەلایەکی دیکەوە، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، رایگەیاند "ئێمە لەگەڵ هاوپەیمانیی جمهور پرۆسەیەکی باشمان بەڕێوە بردووە و کەس ناتوانێت وەک ئێمە ئەمە بکات، پێویستە پێش داخستنی پەرلەمان ئەم پرسە تەواو بکەین و بابەتێکی گرنگی وەک تیرۆر بە یەکجاری دابخەین."