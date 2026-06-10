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دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت " راستەوخۆ گفتوگۆم لەگەڵ بەرپرسانی ئێران کردووە و بەمنزیکانە هێرشەکان رادەگیرێن".

پێنجشەممە 11ـی حوزەیرانی 2026، ترەمپ لە بارەی هێرشەکانی ئەمشەوی سوپای وڵاتەکەی بۆ سەر ئێران قسەی بۆ کەناڵی فۆکس نیوز کردووە و دەڵێت "فڕۆكه‌كانمان به‌ ئاسمانیی ئێراندا ده‌سووڕێنه‌وه‌، به‌شێوه‌یه‌كی راسته‌وخۆ گفتوگۆم له‌گه‌ڵ به‌رپرسانی ئێران كردووه‌ و داوای وه‌ستاندنی بۆردومانەکانیان کردووە".

هەروەها رەتیکردەوە سوپای ئیسرائیل لە هێرشەکانی ئەمشەو بۆ سەر ئێران بەشداریان کردبێت و گوتی: ئیسرائیل به‌شداری له‌ وه‌شاندنی گورزه‌كانی ئه‌مشه‌و دژی ئێران نه‌كردووه‌.

ئەوەشی ئاشکرا کرد، کە به‌ 49 مووشه‌كی تۆماهۆک بۆردومانی ئێرانیان كردووە و رادار و سیستەمی به‌رگریی ئاسمانیی هێزەکانی ئێرانیان له‌ باشووری وڵاتەکە پێکاوە.

دۆناڵد ترەمپ دەڵێت: به‌ ئێرانییه‌كانم گووتووە هێرشه‌كه‌ی ئه‌مشه‌و ده‌وه‌ستێنین، بەڵام ئەگەر رێككه‌وتن نه‌كه‌ن سبه‌ی شه‌ویش هێرشیان دەکەینەوە سەر.