جەنگی ئێران سیاسی

وەزارەتی بەرگریی ئێران: کێشەکان بە شەڕانگێزی چارە ناکرێن

رەزا تەڵایی نیک گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی ئێران
رەزا تەڵایی نیک گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی ئێران
ئێران جەنگی ئێران ئەمریکا گەرووی هورمز

گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی ئێران دەڵێت "چارەسەری گرفتەکانی ناوچەکە، بە شەڕانگێزی و دەستدرێژی ناکرێت".

تەڵایی نیک ئەمڕۆ پێنجشەممە 11ی حوزەیرانی 2026، رایگەیاند، ئیسرائیل و ئەمریکا لە گەیشتن بە ئامانجەکانی دژی ئێران شکستیان هێناوە و بە سەپاندنی گەمارۆ و فشارەکان هیچیان دەست نەکەوت، هەربۆیە ئەمساڵ لە مانگی رەمەزاندا پەنایانبردەوە بە جەنگ، بەڵام جارێکی دیکە رووبەڕووی شکست بوونەوە و نەیانتوانی ئیرادەی نەتەوەیی ئێران بشکێنن.

رەزا تەڵایی نیک گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی و پشتیوانی هێزە چەکدارەکانی ئێران دەڵێت " دوژمنانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەبێت ئەو راستیە بزانن و قبووڵی بکەن، کە رێگە چارەی کێشە و گرفتەکانی ناوچەکە، بە درێژەدان بە دەستدرێژی، نا سەقامگیری و شەڕانگێزییەوە ناکرێت، بۆیە دەبێت لە هەموو بەرەکاندا شەڕوپێکدادان رابگیرێت و ئاگربەست بکرێت.

ئاماژەی بەوەشداوە، دوژمنانی ئێران بڕوایانوابوو بە کردەی سەربازی، کوشتنی فەرماندە و زانا و بەرپرسانی ئێران، دەتوانن رێگە لە پێشکەوتنی کۆماری ئیسلامی ئێران بگرن، بەڵام جەنگی 40 رۆژە (جەنگی رەمەزان) سەلماندی کە هەر هەڕەشەیەک لە دژی نەتەوەی ئێران دەبێتە دەرفەتێک بۆ بەهێزکردنی توانای بەرگری و زیادکردنی خۆڕاگری و باشترکردنی ئامادەیی هێزە چەکدارەکانی ئێران.

گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی ئێران دەڵێت" کۆماری ئیسلامی ئێران لە هیچ شەڕێکدا دەستپێشخەر نەبووە و ناشبین، هاوکات لە بەرگریی ئاسایشی نەتەوەیی و سەروەری و یەکپارچەیی خاکی سازش ناکەین، هەربۆیە وەڵامێکی توند و پەشیمانکەرەوەی دوژمنان دەدەین."

ئەم قسانەی گوتەبێژی بەرگریی ئێران لە کاتێکدایە، کە شەوی رابردوو فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) هێرشێکی فراوانیان کردە سەر باشوور ئێران و چەند شارێکی دیکە، هەروەها کەمێک لەمەوبەر دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، ئەمشەو جارێکی دیکە هێرش دەکەنەوە سەر ئێران و ئەگەر سازش نەکات و نەگەڕێتەوە بۆ دانوستان، بە هەمان چارەنووسی ڤەنزوێلای دەبەن. 

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,