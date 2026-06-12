پێش 15 خولەک

بارهەڵگرێک بە سێ سەرنشینەوە کەوتە نێو رووباری چۆمان و تەندروستیی شۆفێرەکە جێگیر نییە.

کاروان میراودەلی، بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران بە بەکر ئیسماعیل، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 13ـی حوزەیرانی 2026، ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگر کە بەرەو دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران دەچوو، لە پێچێک لایداوە و بە سێ سەرنشینەوە کەوتە نێو رووباری چۆمان.

بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران باسی لەوەش کرد، سێ سەرنشینەکە کە خەڵكی شارەدێی سرێشمەن؛ لە لایەن تیمەکانیانەوە رزگار کراون رەوانەی نەخۆشخانەی چۆمان کراون.

گوتیشی، "تەندروستیی یەکێکیان کە شۆفێر بووە؛ باش نییە و هیوادارین گیانی لەدەست نەدابێت. دووانەی دیکە قاچ و دەستیان ئازەریان پێگەیشتبوو و تەندروستییان جێگیرە".

وەک ئەوەی میراودەلی باسی کرد، هێشتا بارهەڵگرەکە لە نێو رووبارەکەدایە و تیمەکانیان هەوڵی دەرهێنانی دەدەن. ئاماژەی بەوەش کرد، تا ئێستا هۆکاری رووداوەکە نازانرێت.