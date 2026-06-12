بۆ پاراستنی گیانی گەشتیاران؛ چەند رێکارێکی نوێ لە سەیرانگای ئەحمەدئاوا دەگیرێتەبەر

پێش دوو کاتژمێر

لەسەر راسپاردەی پارێزگاری هەڵەبجە، تیمەکانی پارێزگا دەستیان بە جێگیرکردنی بەربەست و کامێرای چاودێری لە سەیرانگای ئەحمەدئاوا کرد، ئەمەش بە ئامانجی کەمکردنەوەی ڕووداوە نەخوازراوەکان.

راگەیاندنی پارێزگای هەڵەبجە بڵاویکردەوە، لەسەر راسپاردەی نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە، تیمەکانی دیوانی پارێزگا دەستیان کردووە بە دروستکردنی بەربەست بۆ چەند شوێنێکی ئاوی زەڵم لە سەیرانگای ئەحمەدئاوا، هاوکات لە چەند جێگەیەکی پێویستدا کامێرای چاودێری جێگیر کراون.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، مەبەست لەم هەنگاوە پاراستنی گیانی گەشتیارانە لە کاتی روودانی هەر ڕووداوێکی نەخوازراو، جگە لەوەی بەربەستەکان دەبنە ئاسانکارییەکی گرنگ بۆ تیمەکانی فریاگوزاری لە کاتی گەڕان و بەدواداچوونەکانیاندا.

پارێزگای هەڵەبجە هیوای سەلامەتی بۆ هەمووان دەخوازێت و جەخت دەکاتەوە کە ئەم رێکارانە بۆ رێگریگرتنە لە دووبارەبوونەوەی هەر حاڵەتێکی دڵتەزێن لە ناوچە گەشتیارییەکەدا.

ئەم رێکارانەی پارێزگای هەڵەبجە لە دوای ئەوە هات، رۆژی سێشەممەی رابردوو، خێزانێکی عەرەب بەمەبەستی گەشت و سەیران سەردانی هاوینەهەواری ئەحمەدئاوایان کرد لە سنووری هەورامان و کچێکی تەمەن 11 ساڵیان لەپڕ دیار نەما و گومان دەکرێت کەوتبێتە چەمی زەڵمەوە.