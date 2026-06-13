ترەمپ ئیسرائیلی توڕە کردووە

پێش کاتژمێرێک

پێگەی ئاکسیۆسی ئەمریکی ئاشکرای دەکات، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە هەواڵی نزیکبوونەوەی رێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران شۆک بووە و نیگەرانیی خۆی لە بەرنامە ئەتۆمییەکەی تاران دەربڕیوە.

پێگەکە لە زاری بەرپرسێکی باڵای ئەمریکییەوە ئاماژەی بەوە کرد، لە کاتی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا ناتانیاهۆ چاوەڕێی ئەو هەنگاوەی نەدەکرد و تووشی شۆک بووە کاتێک زانیویەتی واشنتن و تاران زۆر نزیکن لە واژۆکردنی رێککەوتن.

ئەو بەرپرسە باڵایە روونیشی کردەوە، هۆکاری نیگەرانییەکانی ئیسرائیل بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ئەو رێککەوتنە نەبێتە هۆی ئەوەی تاران بە شێوەیەکی راستەقینە و بنەڕەتی دەستبەرداری خواستە ئەتۆمییەکانی ببێت.

هەروەها ئەوەشی خستە روو، سەرەڕای ئەو نیگەرانییانە ئیسرائیل متمانەی خۆی بە دۆناڵد ترەمپ دەربڕیوە رێککەوتنێکی گونجاو واژۆ بکات و مەترسییە هاوبەشەکانی نێوان ئیسرائیل و ئەمریکا لەبەرچاو بگرێت.

پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی نێوان ترەمپ و ناتانیاهۆ لە کاتێکدایە گفتوگۆکانی نێوان واشنتن و تاران گەیشتوونەتە قۆناغێکی پێشکەوتوو بۆ گەیشتن بە لێکتێگەیشتنێکی نوێ.

پێشتر دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد، ئەو رێککەوتنەی لەگەڵ ئێران دەیکەن بۆ ناوچەکە زۆر باشە و کاتی ئەوە هاتووە کۆتایی بە گرژییەکان بهێندرێت.

ئیسرائیل راستەوخۆ بەشدار نییە لە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێراندا، بۆیە نیگەرانە لەوەی هەڵگرتنی سزاکانی سەر تاران ببێتە هۆی بەهێزتربوونی وڵاتەکە و بەردەوامبوونی لە پەرەپێدانی بەرنامە ئەتۆمییەکەی.

ئامانجی سەرەکیی واشنتن لەم هەنگاوە راگرتنی ئاڵۆزییەکان و راگەیاندنی ئاگربەستێکی 60 رۆژەیە بۆ دەستپێکردنی دانوستانی گشتگیر لەسەر دۆسیە جیاوازەکان.