شێخ کامیل: حکوومەت ئاسانکاریی تەواو بۆ کڕینەوە و هەناردەکردنی گەنم دەکات

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بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ستراتیژیی ساخکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆ و ڕاکێشانی وەبەرهێنەری بیانی پەیڕەو دەکات؛ ئاماژەی بەوەش کرد کە حکوومەت کارئاسانی تەواوی کردووە بۆ ئەوەی کۆمپانیا و کارگە بیانییەکان بێنە ناوخۆی هەرێم و لێرەدا بەرهەمەکان بەپیشەسازی بکەن.

شەممە 13ی حوزەیرانی 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان لە میانی چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ "کوردستان24" رایگەیاند، تێڕوانینی مەسرور بارزانی تەنیا بۆ هاوردەکردن نییە، بەڵکو دەیەوێت هاوسەنگی لە نێوان هاوردە و هەناردە دروست بکات. گوتیشی: "سەرۆکی حکوومەت لە سەردانەکانیدا بۆ دەرەوەی وڵات، بازاڕی جیهانی بۆ بەرهەمی کوردستان دەدۆزێتەوە؛ تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانی ناساندنی بەرهەمی ناوخۆبووە.

نەوزاد شێخ کامیل سەرنجی خستە سەر خاڵێکی گرنگ و گوتی: "سەرۆکی حکوومەت هەمیشە هانمان دەدات سەرمایەگوزاری دەرەکی رابکێشین. ئێستا کار لەسەر ئەوە دەکرێت وڵاتانی دیکە کارگەکانی پیشەسازی خۆراک بهێننە هەرێمی کوردستان، تاوەکو بەرهەمە ناوخۆییەکان لێرەدا ئامادە بکرێن و پێویستمان بە کاڵای دەرەکی نەمێنێت." ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەم هەنگاوە لەپێناو سەقامگیری ئاسایشی خۆراکدایە بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو.

دەربارەی پەرەپێدانی سایلۆکان، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی رایگەیاند کە لە کابینەی نۆیەدا ژمارەی سایلۆکان لە 11وە بۆ 14 سایلۆ زیادی کردووە و سێ سایلۆی دیکەش لە هەڵەبجە، کۆیە و زاخۆ لە قۆناخی جێبەجێکردندان. ئەم ژێرخانە وای کردووە کە هەرێمی کوردستان بۆ دوو ساڵی داهاتوو هیچ مەترسییەکی لەسەر ئاسایشی خۆراک نەبێت.

نەوزاد شێخ کامیل گوتیشی: یاسای وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان، ئاسانکاری و دەرفەتی زێڕین پێشکەش بە وەبەرهێنەرانی بیانی دەکات. لە کوردستاندا، وەبەرهێنەران دەتوانن ببنە خاوەنی سەد لە سەدی 100% پڕۆژەکانی خۆیان؛ لە کاتێکدا لە یاساکانی حکوومەتی فیدراڵیی عێراقدا، مەرجی هاوبەشی ناوخۆیی هەیە و نابێت پشکی وەبەرهێنەری بیانی لە 49% زیاتر بێت.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی جەختی کردەوە، پەیام و بڕیاری مەسرور بارزانی ئەوەیە کە گەنمی زیادەی جووتیاران رەوانەی دەرەوەی وڵات بکرێت. گوتیشی: "سەرۆکی حکوومەت لە زەحمەتی جووتیاران تێدەگات و دەیەوێت بە ساخکردنەوەی بەرهەمەکانیان لە بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا، قەرەبووی ماندووبوونیان بکاتەوە تاوەکو جووتیاران زەرەرمەند نەبن و لەسەر بەرهەمهێنان بەردەوام بن."

دەربارەی گەنمی جووتیاران، نەوزاد شێخ کامیل رایگەیاند، حکوومەت ئاسانکاری تەواو دەکات بۆ کڕینەوە و هەناردەکردنی گەنم بۆ دەرەوە. سەرەتا بڕی 400 هەزار تۆن گەنم لە سایلۆکانی حکومەت وەردەگیرێت، پاشان کۆمپانیا نیشتمانییەکان بڕی پێویست دەکڕنەوە. جەختیشی کردەوە کە "بڕیار و پەیامی مەسرور بارزانی ئەوەیە کە جووتیاران زەرەرمەند نەبن و قەرەبووی ماندووبوونیان بکرێتەوە، بۆیە گەنمی زیادە رەوانەی بازاڕەکانی جیهان دەکرێت."

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی ئاماژەی بەوە کرد کە ساڵی ڕابردوو 400 هەزار تۆن گەنمیان داوەتە حکومەتی عێراق بە بەهای زیاتر لە 300 ملیار دینار، بەڵام تا ئێستا زیاتر لە 141 ملیار دیناری جووتیارانی هەرێم لای وەزارەتی بازرگانی عێراق ماوەتەوە و خەرج نەکراوە.

ئەم ستراتیژییەتەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیشانەی گۆڕانکارییەکی ڕیشەییە لە کەرتی ئابووری و کشتوکاڵیدا، کە ئامانجی سەرەکی بوژاندنەوەی بەرهەمی ناوخۆ و کەمکردنەوەی پشتبەستنە بە کاڵای بیانی.