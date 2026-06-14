حکوومەتی عێراق چەند پڕۆژەیەکی گرنگی هەڵوەشاندەوە

پێش دوو کاتژمێر

مستەفا سەنەد، وەزیری پەیوەندییەکانی عێراق، ئاشکرای کرد کە لە ماوەی دوو هەفتەی رابردوودا، عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و وەهەب حەسەنی وەزیری گواستنەوە، زنجیرەیەک بڕیاریان داوە کە وەک پێویست لە میدیاکاندا گرنگییان پێ نەدراوە.

مستەفا سەنەد لە هەژماری فەرمی خۆی لە فەیسبووک روونی کردەوە، یەکێک لە بڕیارە هەرە گرنگەکان هەڵوەشاندنەوەی پڕۆژەی هێڵی ئاسن بووە، ئەوەش بەهۆی تێچووە بەرزەکەی و دروستکردنی بارگرانی بۆ سەر بودجەی گشتی دەوڵەت. ئاماژەی بەوەش دا، بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی پڕۆژەی پەرەپێدانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا دراوە، کە پێشتر بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوەی دارایی نێودەوڵەتی (IFC) بە کۆمپانیای (CAAP) سپێردرابوو.

هەروەها وەزیری پەیوەندییەکان باسی لەوە کرد، بڕیارە نوێیەکانی سەرۆکوەزیران دوورخستنەوەی بەڕێوەبەری گشتیی بەندەرەکانیشی لەخۆگرتووە، هاوکات وەزیری گواستنەوە هەوڵ دەدات بۆ ئەوەی بەڕێوەبەرایەتی فڕۆکەخانەکان و گەشتە ئاسمانییەکان یەک بخاتەوە، کە بڕیارە ئەم پێشنیازە لە کۆبوونەوەکانی داهاتووی حکوومەتدا بە فەرمی تاوتوێ بکرێت. ئەم گۆڕانکارییانە لە کاتێکدایە کە ئەنجوومەنی وەزیران لە دوایین کۆبوونەوەی خۆیدا چەند بڕیارێکی تری پەیوەست بە دۆسیەی کارەبا و سووتەمەنی دەرکردووە، لەگەڵ راگرتنی هاوردەکردنی گەنم تا کۆتایی هاتنی وەرزی ساخکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆیی.

حکوومەتی عێراق داوای 930 ملیۆن دۆلاری لە بانکی نێودەوڵەتی کردووە بۆ جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژەیە، ئامانجی سەرەکی نوێکردنەوەی ژێرخان و سیستەمی هێڵەکەیە بۆ ئەوەی لەگەڵ ستانداردە جیهانییەکان بگونجێت.