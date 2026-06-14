مانگی داهاتوو 11 کیلۆمەتر لە دووسایدی چوارقوڕنە - دووکان دەکرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

تاوەکو ناوەڕاستی مانگی داهاتوو بەشێکی دیکە لە دووسایدی چوارقوڕنە - دووکان دەکرێتەوە. لە دوای ساڵانێک چاوەڕوانی، ئێستا کارەکان بۆ تەواوکردنی پڕۆژەی دووسایدی دووکان – چوارقوڕنە بە خێرایی بەردەوامن و بڕیارە تا ناوەڕاستی مانگی داهاتوو بەشێکی دیکەی رێگەکە بخرێتە خزمەتی هاووڵاتیانەوە.

قاسم محەمەد حەمەڕەش، ئەندازیاری پڕۆژەی دووسایدی دووکان - سلێمانی لە بەڕێوەبەرایەتی رێگاوبانی سلێمانی بە کوردستان24 ـی راگەیاند، بەشێوەیەکی فراوان کارکردن بۆ تەواوکردنی پڕۆژەکە بەڕێوەدەچێت و ئەگەر هیچ شتێک نەیەتەپێشەوە، لە یەکی مانگی داهاتووەوە تاوەکو 15 ـی مانگ بەشێک لە دووسایدی چوارقوڕنە - دووکان دەکرێتەوە.

گوتیشی؛ ئەو بەشەی دەکرێتەوە 11 کیلۆمەترە و لە هیزۆپەوە تاوەکو کانی وەتمان دەبێت بە هەردوو سایدەکەیەوە. ئێستا تیمەکان بە دەیان ئامێر و شۆفڵەوە لە گوندەکانی پاقلان و بێستانە سەرقاڵی قیرتاوکردنن و بڕیارە مانگی داهاتوو بەشێکی دیکەی رێگەکە بکرێتەوە. رۆژانە 600 کارمەند و کرێکار و 250 ئامێری جۆراوجۆر کار لە رێگەکە دەکەن.

پڕۆژەی دووسایدی دووکان - چوارقوڕنە لە ساڵی 2009 ـەوە بەردی بناخەی دانراوە و بڕیاربوو بە سێ قۆناخ لەلایەن چەند کۆمپانیاکەوە جێبەجێ بکرێت، بەڵام سەرەتا قۆناخێکی تەواوکرا و پڕۆژەکە راگیرا. درێژی تەواوی دووسایدەکە 53 کیلۆمەترە و پێشتر 18 کیلۆمەتری تەواوکراوە و بڕیارە مانگی داهاتوو 11 کیلۆمەتری دیکەی رێگەکە تەواو بکرێت. هەروەها گۆڕانکاری لە دیزاینی بەشێکی پڕۆژەکە کراوە و پانی بەشێکی سایدەکان لە هەشت مەترەوە کراوەتە 12 مەتر.

پڕۆژەی رێگەی دووسایدی دووکان - چوارقوڕنە تەواوکەری پڕۆژەی دووسایدی نێوان سلێمانی - رانیەیە. پێشتر رێگەی نێوان سلێمانی و دووکان کراوەتە دووساید و بە تەواوبوونی ئەو بەشەی ماوە، رێگەکە لە رانیەوە تا سلێمانی دەبێتە دووساید. ئەوە یەکێکە لەو رێگەیانەی بەردەوام شۆفێران گلەیان لە تەواونەکردنی رێگەکە کردووە و ماوەی رابردوو بەهۆی باران بارین لە بەشێکی رێگەکە چاڵ و چۆڵ دروست بوو بوو.

لە سەردەمی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 900 پڕۆژەی رێگاوبان کە 75 پڕۆژەیان ستراتیژین جێبەجێ کراون و ژمارەیەک دووساید تەواوکراون.