دەست بەسەر دەیان کیلۆ ماددەی هۆشبەردا گیرا
وەزارەتی ناوخۆی سووریا رایگەیاند، لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ بنبڕکردنی بازرگانیکردن بە ماددەی هۆشبەر، بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کاروباری ماددە هۆشبەرەکانی عێراق، زنجیرە ئۆپەراسیۆنێکیان لە پارێزگاکانی حمس و دێرەزوور کرد.
ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد "بۆ بەرەنگاربوونەوەی تاوانی رێکخراو و قاچاخی، بە هەماهەنگی عێراق، ئۆپەراسیۆنێکی وردیان لە هەردوو پارێزگای حمس و دێرەزوور جێبەجێ کرد."
وەزارەتی ناوخۆی سووریا ئاماژە بەوەشکردووە، لەم ئۆپەراسیۆنەدا دەست بەسەر بڕێکی زۆر لە ماددەی هۆشبەردا گیراوە، کە پێکهاتبوون لە 800 هەزار حەبی کابتاگۆن و 60 کیلۆگرام ماددەی حەشیش، کە ئامادەکرابوون بۆ ئەوەی بڵاو بکرێنەوە و رەوانەی دەرەوە بکرێن.
وەزارەتی ناوخۆ جەختی لەوەش کردەوە، سەرکەوتنی ئەم ئۆپەراسیۆنە دەرخەری ئاستی بەرزی هەماهەنگی و هاوکاریی هەواڵگریی نێوان هەردوو وڵاتە، بۆ بنبڕکردنی مەترسییەکانی ئەم دیاردەیە.
مانگی رابردوو وەزارەتی ناوخۆی سووریا زنجیرە ئۆپەراسیۆنێکی هاوشێوەی لە گوندەوارەکانی دیمەشق کردبوو، کە تێیدا چەندین بنکەی نهێنیی دروستکردنی ماددەی هۆشبەر و تۆڕی قاچاخچێتی نێودەوڵەتی لەناوبران.