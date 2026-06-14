دەست بەسەر دەیان کیلۆ ماددەی هۆشبەردا گیرا

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وەزارەتی ناوخۆی سووریا رایگەیاند، لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ بنبڕکردنی بازرگانیکردن بە ماددەی هۆشبەر، بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کاروباری ماددە هۆشبەرەکانی عێراق، زنجیرە ئۆپەراسیۆنێکیان لە پارێزگاکانی حمس و دێرەزوور کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد "بۆ بەرەنگاربوونەوەی تاوانی رێکخراو و قاچاخی، بە هەماهەنگی عێراق، ئۆپەراسیۆنێکی وردیان لە هەردوو پارێزگای حمس و دێرەزوور جێبەجێ کرد."

وەزارەتی ناوخۆی سووریا ئاماژە بەوەشکردووە، لەم ئۆپەراسیۆنەدا دەست بەسەر بڕێکی زۆر لە ماددەی هۆشبەردا گیراوە، کە پێکهاتبوون لە 800 هەزار حەبی کابتاگۆن و 60 کیلۆگرام ماددەی حەشیش، کە ئامادەکرابوون بۆ ئەوەی بڵاو بکرێنەوە و رەوانەی دەرەوە بکرێن.

وەزارەتی ناوخۆ جەختی لەوەش کردەوە، سەرکەوتنی ئەم ئۆپەراسیۆنە دەرخەری ئاستی بەرزی هەماهەنگی و هاوکاریی هەواڵگریی نێوان هەردوو وڵاتە، بۆ بنبڕکردنی مەترسییەکانی ئەم دیاردەیە.

مانگی رابردوو وەزارەتی ناوخۆی سووریا زنجیرە ئۆپەراسیۆنێکی هاوشێوەی لە گوندەوارەکانی دیمەشق کردبوو، کە تێیدا چەندین بنکەی نهێنیی دروستکردنی ماددەی هۆشبەر و تۆڕی قاچاخچێتی نێودەوڵەتی لەناوبران.