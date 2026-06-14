تەسنیم: گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەکانی رۆژئاوای ئێران هەڵوەشانەوە

پێش کاتژمێرێک

بەهۆکارێکی نادیار، گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەکانی رۆژئاوای ئێران راگیران و هاوکات فەرماندەیەکی باڵای سەربازیی ئەو وڵاتەش جەخت لە ئامادەیی و بەهێزیی تواناکانیان دەکاتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، ئاژانسی "تەسنیم"ی ئێرانی بڵاویکردەوە، گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەکانی ناوچەی رۆژئاوای ئێران تا کاتێکی نادیار هەڵوەشێندراونەتەوە. ئاژانسەکە هیچ وردەکارییەکی دەربارەی هۆکاری راگرتنی گەشتەکان و ماوەی بەردەوامبوونی بڕیارەکە بڵاونەکردووەتەوە.

ئەم بڕیارە لەکاتێکدایە، هەر ئەمڕۆ یەکشەممە، لیوا عەلی عەبدوڵڵاهی عەلی ئابادی، فەرماندەی بارەگای ناوەندی "خاتەمولئەنبیا" رایگەیاند، تواناکانی ئێران لە هەموو کاتێک بەهێزترن.

ئەو فەرماندە سەربازییەی ئێران جەختی کردەوە، تواناکانی وڵاتەکەی لە بوارەکانی جەنگی، بەرگری، مووشەکی، دەریایی، درۆن و بەرگریی ئاسمانی لە ئاستێکی زۆر باڵادان و لە جاران بەهێزترن.

هەروەها گوتەبێژی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی ئێران باسی لەوە کرد “هیچ نۆتام (ئاگادارکردنەوەیەکی) نوێ بڵاونەکراوەتەوە، ئەوەی لەبارەی هەڵوەشاندنەوەی گەشتیی فڕۆکەخانەکانی رۆژئاوای وڵات هەیە، ئاگادارکردنەوە و نۆتامی کۆنە و نوێ نییە.”

لەلای خۆیەوە، محەمەدباقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە پەیامێکدا لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" رایگەیاند "هەرگیز ناتوانن هیچ بەشێک لە ئەندامانی بەرەی مقاومە بە تەنیا و گۆشەگیرکراو ببینن." ئاماژەی بەوەش کرد فیداکارییەکانی چەکدارانی لوبنان و دیپلۆماسییەتی بەهێز کۆماری ئیسلامیی ئێران، گەرەنتی پاراستنی سەروەریی و یەکپارچەیی خاکی لوبنان دەکەن.

قالیباف لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا هێرشی توندی کردە سەر ئیسرائیل و گوتی "ئەم هەوڵانە کۆتایی بەو شێتی و ئاگرخۆشکردنەی ئیسرائیل دەهێنێت."