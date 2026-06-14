ئابووری

دڵنیاییەکی نوێ لە بەغداوە بۆ خەرجکردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان

کوردستان مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایی فیدراڵ

وەزیری دارایی عێراق، لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا بەڵێنی خەرجکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی بۆ ئەم مانگە دووپات کردەوە و رایگەیاند: کە چاوەڕێی ناردنی داهاتی نانەوتی ناکات و پرۆسەکە هاوشێوەی مانگی رابردوو بەبێ گرفت جێبەجێ دەکرێت.

لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا چەند بڕیارێک دران، کە یەکێکیان تایبەت بوو بە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.

بەپێی زانیارییەکانی کەناڵی "کوردستان24"، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق لە کاتی کۆبوونەوەکەی ئەنجوومەنی وەزیراندا رایگەیاندووە: کە بۆ ئەم مانگەش، هاوشێوەی مانگی رابردوو، مووچەی هەرێمی کوردستان خەرج دەکات و پرۆسەکە بەهۆی چاوەڕوانکردنی ناردنی داهاتی نانەوتی راناگرێت.

لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا، فالح ساری جارێکی دیکە دڵنیایی دایەوە لە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و داوای لە حکوومەتی هەرێم کرد تەنیا خێرا بن لە ناردنی لیستی ناوی مووچەخۆران و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگانە، بۆ ئەوەی وەزارەتی دارایی فیدراڵی بتوانێت مووچەی هەرێم لەگەڵ مووچەی فەرمانبەرانی دیکەی عێراقدا دابەش بکات.

 
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