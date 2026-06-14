نەبەز عەبدولحەمید: دابەشکردنی بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو لە هەولێر بەردەوامە

پێش کاتژمێرێک

قایمقامی قەزای ناوەندیی هەولێر ڕایگەیاند: کە سەرەڕای نەناردنی هیچ بڕە سووتەمەنییەک لەلایەن حکوومەتی فیدراڵەوە بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵام دابەشکردنی بەنزینی پاڵپشتیکراو بە نرخی 750 دینار لە بەنزینخانەکانی هەولێر بەردەوامە و حکوومەتی هەرێم بە نرخێکی زۆر گرانتر لەوەی دەیفرۆشێتەوە، بەنزینەکە بۆ هاووڵاتییان دابین دەکات.

یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، نەبەز عەبدولحەمید، قایمقامی قەزای ناوەندیی هەولێر، لە میانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ـی کەناڵی کوردستان24ـدا گوتی: حکوومەتی فیدراڵ هیچ بڕە بەنزینێک بۆ هەرێمی کوردستان نانێرێت.

ئاماژەی بەوەش کرد، کە ئەو بەنزینەی ئێستا دابەش دەکرێت، بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکوومەتە بە نرخی 750 دینار بۆ هەر لیترێک، کە پرۆسەی دابینکردنی لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر گرانتر دەکەوێت بەراورد بەو نرخەی بە هاووڵاتییانی دەدات.

سەبارەت بە چاودێریکردنی وێستگەکان، قایمقامی هەولێر جەختی کردەوە، کە ئەو لایەنانەی بەنزینی کوالێتی نزم هاوردەی بازاڕەکان دەکەن یان دەستکاری ژمێرەری بەنزینخانەکان دەکەن، رووبەڕووی دادگا دەکرێنەوە، یان وێستگەکانیان دادەخرێت و سزای دارایی توندیان بەسەردا دەسەپێندرێت.

لەبارەی سکاڵای هاووڵاتییانەوە، نەبەز عەبدولحەمید ئاماژەی بەوە کرد، کە هێڵەکانی پەیوەندیی قایمقامییەت بەردەوام کراوەن و لەم چوارچێوەیەدا، هەر ئەمڕۆ رێکاری یاسایی پێویست بەرامبەر شەش ئۆتۆمبێلی دابەشکردنی گازیی ماڵان گیراوەتەبەر کە گومانی فێڵکردنیان لێ دەکرا.

دەشڵێت: کە بەکارهێنانی کارتی زیرەک یارمەتیدەرێکی باش بووە لە کۆنترۆڵکردنی پرۆسەی دابەشکردنی گاز بەسەر هاووڵاتییاندا.

قایمقامی قەزای ناوەندیی هەولێر روونیکردەوە، "ئەگەر حوکومەتی فیدراڵ هاوکار بێت و بەنزین بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت، نرخەکان زیاتر دادەبەزن و دەتوانرێت ژمارەی ئەو بەنزینخانانەی سووتەمەنی پاڵپشتیکراو دابەش دەکەن زیاد بکرێت." ئێستاش فراکسیۆنە کوردستانییەکان لە پەرلەمانی عێراق لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە هەوڵەکانیاندا بەردەوامن لەگەڵ بەغدا بە ئامانجی دابینکردنی پشکی بەنزینی هەرێم.

نەبەز عەبدولحەمید ئاماژەی بەوەش دا، کە رێنماییە نوێیەکانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان سزا ئیداری و داراییەکانی توندتر کردووەتەوە، ئەمەش بووەتە هۆی کەمبوونەوەی بەرچاوی بەنزینی کوالێتی نزم لە بازاڕەکانی هەولێردا، بە شێوازێک کە هاووڵاتییان هەستی پێدەکەن و کێشەی پەککەوتنی ئۆتۆمبێلەکان بەو هۆیەوە کەمبووەتەوە.

سەبارەت بە شێوازی دابەشکردنی بەنزینەکە، قایمقامی قەزای ناوەندیی هەولێر باسی لەوە کرد، کە ئەو بەنزینخانانەی مەرجە پێویستەکانیان تێدایە، رۆژانە بەنزینی پاڵپشتیکراویان پێدەدرێت؛ بە جۆرێک ئەمڕۆ نزیکەی 26 بەنزینخانە لە سنووری پارێزگای هەولێر بەنزینیان پێدراوە، ئەم ژمارەیەش رۆژانە گۆڕانکار

قایمقامی قەزای هەولێر دووپاتی کردەوە، کە بەرژەوەندیی هاووڵاتیان لە سەرووی هەموو بەرژەوەندییەکەوەیە و رێگە بە هیچ کۆمپانیایەک نادرێت دۆخەکە بۆ گرانکردنی نرخەکان بقۆزێتەوە.

هاوکات ئاماژەی بەوەش کرد، کە نرخی گازیی ماڵان بەراورد بە چەند مانگی رابردوو کەمبووەتەوە و پێشبینی دەکرێت لە رۆژانی داهاتوودا نرخی بەنزین و گاز دابەزن.