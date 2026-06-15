کۆمپانیاکانی نەوت مەرجی دەستپێکردنەوەی کارەکانیان بە حکومەتی عێراق رادەگەیەنن

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کۆمپانیاکانی نەوت داوای گرێنتی ئەمنی و دانەوەی قەرزەکانی لە حکوومەتی عێراق دەکەن و عەلی زەیدیش گوتوویەتی هەر هێرشێک بکرێت بەرپرسیاریەتی لە ئەستۆ دەگرم.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، سەرچاوەیەکی ئاگادار لە دانوستانەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەبارەی سەردانی شاندی سەربازیی عێراق و پێدانی دڵنیایی ئەمنی بە کۆمپانیاکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە کۆبوونەوەی نوێنەرانی کۆمپانیاکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق، داوای پێدانی دڵنیایی ئەمنی و دانەوەی قەرزی کۆمپانیاکان کراوە، لەو بارەیەوە زەیدی دڵنیایی بە کۆمپانیاکان داوە و گوتوویەتی: هەر هێرشێک بکرێتە سەر کۆمپانیا و کێڵگەکانی نەوت خۆم بەرپرسیارییەتی هێرشەکان لە ئەستۆ دەگرم. کۆپانیاکان بە عەلی زەیدیان راگەیاندووە تاکوو دڵنیایی ئەمنیمان پێ نەدرێت بە تەواوی دەست بە کارەکانمان ناکەینەوە، سەرۆکوەزیرانیش عێراقیش ئەو گرێنتییەی پێداون.

هەرچی پەیوەیستە بە قەرزەکان سەرچاوەکە بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ بەپێی رێککەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ دۆسیەی نەوت رادەستی عێراق و کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوت کراوە دەبێ ئەوان قەرەبووی زیانی کۆمپانیاکان بکەنەوە، بەڵام تاکوو ئێستا هیچ بڕیارێک لەوبارەیەوە نەدراوە.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەش کرد؛ لە کۆبوونەوەکە باسی کاری کۆمپانیا راوێژکارییەکە کراوە و بڕیارە کۆتایی ئەم مانگە راپۆرتی کۆتایی خۆیان پێشکەش بکەن، سەبارەت بە بۆری گواستنەوەش داواکراوە نرخی گواستنەوەی هەر بەرمیلێک بە شێوەیەکی بنەڕەتی دیاری بکرێت.

کوردستان24 زانیوویەتی؛ لیژنەیەکی هاوبەش لە نێوان وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و شاندی سەربازیی حکوومەتی عێراق پێکهێنراوە و بڕیارە کۆمەڵێک لیژنەیەی دیکەش پێکبهێنرێن و یەک بە یەک سەردانی کێڵگە کۆمپانیاکان بکەن و داواکارییەکانیان جێبەجێ بکەن.