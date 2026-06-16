بەڕاک: ئەمریکا و هەرێم لەسەر پشتگیریکردنی عێراقێکی خاوەن سەروەری هاوڕان

پێش دوو کاتژمێر

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق، لە زنجیرەیەک دیداری باڵادا لەگەڵ سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم و مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، جەختی لە پشتیوانی واشنتن بۆ عێراقێکی سەقامگیر و سەروەر کردەوە. باڵیۆز ئاشکرای کرد کە گفتوگۆکانیان لە چوارچێوەی دیدگای ترەمپ بووە بۆ بنیاتنانی "ڕۆژهەڵاتێکی ناوەڕاستی نوێ".

سێشەممە 16ـی حوزەریانی 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" خۆشحاڵی خۆی بە دیدارەکانی ئەمڕۆی لەگەڵ سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم و مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دەربڕی. ئاماژەی بەوە کرد، لایەنی ئەمریکی و کوردی یەکدەنگن لەسەر پشتگیریکردنی عێراقێکی گەشەسەندوو کە خاوەن سەروەریی تەواو بێت.

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە لە کۆبوونەوەکاندا چەندین دەرفەتی ستراتیژی لە بوارەکانی وزە و ئابووری خراونەتە بەر باس. هەروەها، تاوتوێکردنی ڕێگاکانی بەردەم بۆ باشترکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا تەوەرێکی سەرەکیی گفتوگۆکان بووە.