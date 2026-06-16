بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار پەیوەندیی بە بانکی ناوەندیی عێراقەوە هەیە

پێش کاتژمێرێک

دۆلار فرۆشێک لە بازاڕی هەولێر،ئاشکرای کرد، هۆکاری سەرەکیی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بۆ کەمیی ئەو دراوە لە بازاڕەکاندا دەگەڕێتەوە، رەتی کردەوە پەیوەندیی بە هیچ رێککەوتنێکی سیاسییەوە هەبێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، مام سەید، یەکێک لە دۆلارفرۆشانی بازاڕی هەولێر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند؛ کەمیی دۆلار لە بانکی ناوەندیی عێراق کاریگەری راستەوخۆی هەبووە و گوتی: "بەغدا دۆلار دەفرۆشێت و بەو هۆیەوە لە بانکی ناوەندیی دۆلار کەمبووەتەوە". هەروەها باسی لەوەش کرد، دەنگۆیەک هەیە بانکی ناوەندیی نرخی فەرمی دۆلار بۆ 142هەزار دینار بەرز بکاتەوە، ئەمەش وای کردووە بازاڕ ناسەقامگیری و هەڵکشان و داکشان بەخۆیەوە ببینێت.

سەبارەت بەوەی ئایا بازاڕی هەولێر کاریگەری لەسەر نرخەکان هەیە، مام سەید جەختی کردەوە، "ئەم دۆخە هیچ پەیوەندییەکی بە هەولێرەوە نییە و تەنیا بەغدا هۆکارەکەیە و بازاڕی تێکداوە."

لەبارەی گۆڕانکاریی نرخەکانیشەوە، ئەو دۆلارفرۆشە روونی کردەوە، لە ماوەی 24 کاتژمێردا نرخەکان گۆڕانکاری گەورەیان بەسەردا هاتووە، بە جۆرێک دوێنێ بەیانی نرخەکەی 154 هەزار دینار بووە، بەڵام ئێستا گەیشتووەتە نێوان 155 هەزار و 700 بۆ 156 هەزار دینار.

ئەو دۆلار فرۆشە ئاشکراشیکرد، ئێستا لە بازاڕدا تەنیا خواست لەسەر تمەنی ئێرانی هەیە و مامەڵەکردن بە دراوەکانی دیکەی وەک یۆرۆ، پاوەند و یوانی چینی وەستاوە و بازاڕیان نییە.

مام سەید ئاماژەی بەوە کرد، پێشبینیکردنی بەهای دۆلار بۆ رۆژانی داهاتوو زەحمەتە، چونکە هێشتا دۆلار لە بازاڕدا بە کەمی دەستدەکەوێت و دیار نییە ئەم دۆخە تا کەی بەردەوام دەبێت.

لای خۆیەوە مەزهەر محەمەد ساڵح، راوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کاروباری ئابووری، تایبەت بە کوردستان24ی راگەیاندبوو؛ ئاستەنگە داراییەکانی ئێستای عێراق راستەوخۆ پەیوەستن بە ململانێ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و داخستنی گەرووی هورمز وروونی کردەوە، نزیکەی 85%ی نەوتی عێراق رۆژانە لە رێگەی ئەو گەرووەوە هەناردەی بازاڕەکانی جیهان دەکرا، بۆیە پەککەوتنی ئەو رێڕەوە ئاوییە توانای دارایی حکوومەتی سنووردار کردووە.

ئەو راوێژکارەی عەلی زەیدی، ئەو دەنگۆیانەی رەت کردەوە کە باس لەوە دەکەن حکوومەت دەیەوێت بەهای دۆلار زیاد بکات و رایگەیاند: "لەم قۆناخەدا حکوومەتی عێراق هیچ پلانێکی بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار نییە، بەڵکو هەموو هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی میکانیزمی جێگرەوە و تێپەڕاندنی ئەم دۆخە چڕ کراونەتەوە."

ئەم لێدوانانەی مەزهەر محەمەد ساڵح دوای ئەوە دێن، لە چەند رۆژی رابردوودا بەشێک لە میدیاکانی عێراق بڵاویان کردەوە، حکوومەتی فیدراڵ بە نیازە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان و قەیرانی دارایی، جارێکی دیکە بەهای دۆلار بەرانبەر دینار بەرز بکاتەوە.