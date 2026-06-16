نێچیرڤان بارزانی و مەزڵووم عەبدی و تۆم بەڕاک کۆبوونەوە

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لە هەولێر تۆم بەڕاک لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەزڵووم عەبدی، ، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆبووە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، كۆبوونه‌وه‌ی هاوبه‌ش لە نێوان نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ سه‌رۆكى ئه‌مه‌ريكا بۆ کاروباری عێراق و سووریا هەروەها مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بەڕێوەچوو.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، لە کۆبوونەوەکەدا، دوایین پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە و دۆخى سووریا و هاريكاريى كورد و ديمه‌شق تاوتوێ کران، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا جەختی لە بەردەوامیی پشتگیریی وڵاتەکەی بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیری و دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو بۆ کێشەکان له‌ سووريا کردەوە.

هاوکات سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، لای خۆیەوە، نێچیرڤان بارزانی دووپاتی کردەوە کە گفتوگۆ و لێکگەیشتنی نێوان لایەنەکان و پاراستنى مافه‌كانى كورد و پێكهاته‌كان له‌ سووريا رێگەیەی چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌كانه‌، هه‌ر له‌مباره‌يه‌وه‌ هه‌موو هاوكارى و پشتگيرييه‌كى هه‌رێمى كوردستانى بۆ چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌كان و پاراستنى ئاسايش و سه‌قامگيرى نيشان دا.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە، پەرەپێدانی هاريكارى و هەماهەنگیی هاوبەش لەپێناو بەرەنگاربوونەوەی مەترسییەکانی تیرۆر و هێنانەدیی ئاسايش و ئارامييه‌كى جێگیر لە ناوچەکەدا، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو.

هاوکات هەر ئەمڕۆ سێشەممە 16ی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پێشوازی لە شاندێکی ئەمەریکی بە سەرۆکایەتی باڵیۆز تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتیی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ عێراق و سووریا و باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا کرد.