مارک رووتە: ناتۆ پێشوازی لە رێککەوتنی نوێی ئەمریکا و ئێران دەکات

پێش 9 خولەک

سکرتێری گشتیی ناتۆ پێشوازی لە رێککەوتنی واشنتن و تاران دەکات بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەراست و کردنەوەی گەرووی هورمز، جەختیش دەکاتەوە کە هاوپەیمانانی ناتۆ ئامادەن پشتگیری لەو دەستپێشخەرییە بکەن کە فەرەنسا و بەریتانیا سەرکردایەتی دەکەن.

مارک رووتە سکرتێری گشتیی ناتۆ لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە برۆکسل رایگەیاند، رێککەوتنی نوێی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەراست، هەنگاوێکی مێژوویی و ستراتیژییە. رووتە ئاماژەی بەوە کرد کە دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز بۆ هاتوچۆی ئازاد "هەنگاوێکی زۆر گەورە دەبێت بەرەو پێشەوە."

سکرتێری گشتیی ناتۆ گوتی: "گەڕانەوەی هاتوچۆی ئازاد بەناو گەرووی هورمزدا دەستکەوتێکی مەزنە. دەزانم کە زۆرێک لە هاوپەیمانان لە رێگەی ئەو دەستپێشخەرییەی کە فەرەنسا و بەریتانیا سەرکردایەتی دەکەن، تەواو ئامادەن بۆ پشتگیریکردنی ئەم پرۆسەیە." رووتە جەختی کردەوە کە ئەم رێککەوتنەی ترەمپ رێگری دەکات لەوەی ئێران ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و توانای مووشەکیی ئەو وڵاتەش کەمدەکاتەوە.

لە تەوەرێکی دیکەدا، رووتە باسی لە چەمکی "ناتۆ 3.0" کرد و رایگەیاند کە پێویستە هاوپەیمانانی ئەوروپا و کەنەدا بەرپرسیارێتی زیاتر بگرنە ئەستۆ. ئاماژەی بەوەش کرد کە تەنیا لە ساڵی 2025دا، هاوپەیمانان 90 ملیار دۆلاری دیکەیان بۆ بودجەی بەرگری زیاد کردووە، ئامانجیش ئەوەیە تا ساڵی 2035 خەرجییە سەربازییەکان بگاتە 5%ی تێکڕای بەرهەمی ناوخۆ.

سەبارەت بە جەنگی ئۆکرانیا کە ئێستا لە ساڵی پێنجەمی دایە، سکرتێری گشتیی ناتۆ رایگەیاند کە ئۆکرانیا هاوسەنگییەکانی لە بەرژەوەندی خۆی گۆڕیوە و سەلماندوویەتی کە ماشێنی جەنگی رووسیا بێ رکابەر نییە، بۆیە ناتۆ بەردەوام دەبێت لە دابینکردنی هاوکارییە سەربازییەکان بۆ کیێڤ.