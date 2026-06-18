بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی ئاهەنگی دەرچوونی قوتابییانی شوەیفات بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی حوزەیرانی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، 11ـەمین ئاهەنگی کۆتاییهاتنی خوێندنی ساڵی 2025-2026 بۆ قۆناخی 12ـی ئامادەیی قوتابخانەی شوەیفاتی ناحکوومیی نێودەوڵەتیی بەڕێوەدەچێت.

قوتابخانەی شوەیفاتی نێودەوڵەتیی ناحکوومی ساڵی 2006 دامەزراوە و لە باخچەی منداڵانەوە تا قۆناخی 12ـی ئامادەیی هەیە.

لە ساڵی خوێندنی 2012-2013 لە رێوڕەسمێکدا یەکەمین خولی دەرچووانی قۆناخی 12ـی ئامادەیی راگەیەندرا.