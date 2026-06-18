سیاسی

بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی ئاهەنگی دەرچوونی قوتابییانی شوەیفات بەڕێوەدەچێت

کوردستان مەسرور بارزانی

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی حوزەیرانی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، 11ـەمین ئاهەنگی کۆتاییهاتنی خوێندنی ساڵی 2025-2026 بۆ قۆناخی 12ـی ئامادەیی قوتابخانەی شوەیفاتی ناحکوومیی نێودەوڵەتیی بەڕێوەدەچێت.

قوتابخانەی شوەیفاتی نێودەوڵەتیی ناحکوومی ساڵی 2006 دامەزراوە و لە باخچەی منداڵانەوە تا قۆناخی 12ـی ئامادەیی هەیە. 

لە ساڵی خوێندنی 2012-2013 لە رێوڕەسمێکدا یەکەمین خولی دەرچووانی قۆناخی 12ـی ئامادەیی راگەیەندرا.

 
 
 
 
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