عێراق: ژمارەیەک پۆستی باڵا گۆڕانکارییان پێکرا

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی عێراق ژمارەیەک گۆڕانکاریی لە پۆستە هەستیار و ستراتیژییەکانی حکوومەت راگەیەند کە تیایدا پارێزگاری بانکی ناوەندی، سەرۆکی دەزگای ئەمنیی نیشتمانی و چەند بەڕێوەبەرێکی باڵای هێڵی ئاسمانی گۆڕدران.

پێنجشەممە 18ـی حوزەیرانی 2026، سەرچاوەیەکی ئاگادار بە پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، لە چوارچێوەی ئەو گۆڕانکارییانەی کە ئەنجامدراون، عەلی عەلاق لە پۆستی پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق لادراوە و دکتۆر نزار ناسر وەک جێگرەوەی ئەو بۆ بەڕێوەبردنی بانکەکە راسپێردراوە.

هاوکات لە کەرتی ئەمنیشدا، گۆڕانکاریی گرنگ ئەنجامدراون، دکتۆر باسم بەدری بۆ پۆستی سەرۆکی دەزگای ئەمنیی نیشتمانی لە شوێنی عەبدولکەریم بەسری ناسراو بە (ئەبو عەلی ئەلبەسری) راسپێردراوە، هەروەها قاسم عەبودی وەک راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی لە شوێنی قاسم ئەعرەجی دەستبەکار دەبێت.

لە لایەکی دیکەوە، وەزیری گواستنەوەی عێراق فەرمانێکی وەزاری نوێی دەرکرد بۆ ئەنجامدانی زنجیرەیەک گۆڕانکاری لە ناو کۆمپانیای گشتیی هێڵە ئاسمانییەکانی عێراقدا.

گۆڕانکارییەکان بەم شێوەیە بوون:

1- راسپاردنی محەمەد عەلی عەبدولرەسول عەبدولسەتار بۆ بەڕێوەبەری بەشی ئاسایشی هێڵە ئاسمانییەکان و پاراستنی فڕۆکەکان، لە شوێنی عەلا جەبار مەکی.

2- راسپاردنی ئاڵا عەلی حوسێن وەک بەڕێوەبەری بەشی دارایی، لە شوێنی زەینەب تەها ئەحمەد.

3- راسپاردنی ئەحمەد رەحیم عەتید بۆ ئەرکی بەڕێوەبەری بەشی یاسایی، لە شوێنی عەباس عەواد تەعمە.

4- راسپاردنی ئەسعەد عەبود جاسم وەک بەڕێوەبەری بەشی وردبینی و چاودێری ناوخۆیی، لە شوێنی سەراب کامیل محەمەد رەشید.

لە کۆتاییدا ئاماژە بەوەکراوە، ئەم بڕیارانە کە لە رۆژی دەرچوونیانەوە دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە، لە چوارچێوەی رێکارە نوێیەکانی حکوومەتدان بۆ رێکخستنەوەی دامەزراوە ستراتیژییەکان و نوێکردنەوەی ستافە باڵاکان لە پێناو بەرژەوەندی گشتی.