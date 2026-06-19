مار پۆڵسی سێیەم نۆنا: پێکەوەژیان لە کوردستان واقیعێکی سەلمێنراوە

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مار پۆڵسی سێیەم نۆنا، لە سەردانێکدا بۆ زاخۆ، ستایشی سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی کرد لە چەسپاندنی پێکەوەژیانی ئاشتییانە؛ ئاماژەی بەوە کرد، ئاسایش و سەقامگیریی هەرێم فاکتەری سەرەکین بۆ مانەوەی کریستیانەکان لە خاکی باوپیرانیان و گەڕانەوەی ئاوارەکان.

هەینی 19ـی حوزەریانی 2026، پاتریارک مار پۆڵسی سێیەم نۆنا، سەرۆکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان لە زاخۆ رایگەیاند، پێکەوەژیان لە کوردستان تەنیا دروشم و سیاسەت نییە، بەڵکو "واقیعێکی سەر زەوییە" کە هەموو پێکهاتەکان تێیدا هەست بە ئاشتی و تەبایی دەکەن.

سەرۆکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان گوتیشی: "پشتیوانیی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و حکومەتەکەی بۆ پاراستنی مافی پێکهاتەکان جێگەی دەستخۆشییە و هۆکارە بۆ ئەوەی هانی هاونیشتمانییانمان بدەین لە وڵاتدا بمێننەوە و ئەوانەشی کۆچیان کردووە بگەڕێنەوە؛ باسی لەوەش کرد، گەڕانەوەی ئەوان پێویستی بە ئاسایش و سەقامگیری هەیە و ئەوەش لە هەرێمی کوردستان هەیە و هۆکارێکە بۆ گەڕانەوەی هاووڵاتییانمان.

هەروەها پاتریارک مار پۆڵسی سێیەم نۆنا، سەرسامیی خۆی بە ئاستی گەشەسەندنی زاخۆ نیشان دا و گوتی: "دوای ساڵانێکی زۆر کە گەڕامەوە، بینیم زاخۆ بە تەواوی گۆڕاوە، زۆر پێشکەوتووە و بووەتە شارێکی گەورە." جەختیشی کردەوە، زاخۆ مێژوویەکی دێرینی لەگەڵ پێکهاتەی کلدانی هەیە و نموونەیەکی جوانی پێکەوەژیانی ئایینییە.

ئاماژەشی دا، زاخۆ نموونەیەکی پێکەوەژیانە زۆرترین بڕوادارانی کلدانی خەڵکی زاخۆن، چەندین گوندی کلدانییەکان زاخۆ هەن، پشتیوان بەخوا و بە پاڵپشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکەوژیان لە زاخۆ بەردەوام دەبێت

هاوکات گۆهدار شێخۆ، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، ئاماژەی بە هەوڵەکانیان کرد بۆ خزمەتکردنی پێکهاتەکان و رایگەیاند، هەرچەندە بەهۆی ململانێکانی نێوان پەکەکە و سوپای تورکیا چەند گوندێکی کریستیاننشین لە سنوورەکە چۆڵ کرابوون، بەڵام ئێستا بڕیاری گەڕانەوەی هاووڵاتییان بۆ گوندەکانیان دراوە. شێخۆ دووپاتی کردەوە کە کلتووری پێکەوەژیان لە زاخۆ رەگی داکوتیوە و ئیدارەی ناوچەکە کار ئاسانی تەواو بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان دەکات.