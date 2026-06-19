'هەڵەبجە' دەبێتە ناوی یەکێک لە شەقامە هەرە گرنگەکانی ناوەندی کەربەلا

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پارێزگاری کەربەلا، رێنمایی دا بە ناونانی یەکێک لە شەقامە سەرەکییەکانی ناوەندی پارێزگاکە بە ناوی "هەڵەبجە"، ئەمەش وەک هێمایەکی رێزلێنان و پێزانین بۆ هەڵوێستی نیشتمانی و مرۆیی خەڵکی هەڵەبجەی خۆڕاگر بەرامبەر بە هاووڵاتییانی کەربەلا.

هەینی، 19ـی حوزەیرانی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی پارێزگاری کەربەلا بڵاوی کردەوە، نەسف جاسم خەتابی، پارێزگاری کەربەلا، رێنمایی داوە بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ناونانی یەکێک لە شەقامە سەرەکییەکانی ناوەندی پارێزگاکە بە ناوی "شەقامی هەڵەبجە".

ئەم بڕیارە وەک رێزلێنان و پێزانینێک دێت بۆ هەڵوێستە مرۆیی، نیشتمانی و دۆستانەکانی دانیشتووانی پارێزگای هەڵەبجەی خۆڕاگر لەگەڵ هاووڵاتییانی کەربەلادا.

ئەمەش لە کاتێکدایە، رۆژی 9ـی حوزەیرانی 2026، منداڵێکی تەمەن 11 ساڵان بە ناوی (رووقییە) کە لەگەڵ خێزانەکەیدا بە مەبەستی گەشتکردن لە پارێزگای کەربەلاوە سەردانی پارێزگای هەڵەبجەیان کردبوو، بەڵام کەوتە نێو ئاوی سەرچاوەی سەیرانگەی زەڵم لە ناوچەی هەورامان و خنکا.

دوای هەشت رۆژ لە گەڕانی بەردەوامی تیمەکانی بەرگریی شارستانیی هەڵەبجە و هاووڵاتییانی خۆبەخشی ناوچەکە، سەرەنجام رۆژی چوارشەممە 17ـیی حوزەیران تەرمەکەی دۆزرایەوە و پێشنیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە بە ئۆتۆمبێلێکی تایبەتی فریاکەوتن رەوانەی زێدی خۆی لە کەربەلا کرایەوە.

دیمەنی هاوسۆزی و ماندووبوونی خەڵکی هەڵەبجە لە پێناو دۆزینەوەی تەرمی (رووقییە)، بووە جێی سەرنج و ستایشی هاوبەشی تەواوی عێراقییەکان، کە تێیدا لە پەیامی جیاوازدا سوپاس و پێزانینی قووڵی خۆیان بۆ دڵسۆزی و رەسەنایەتی خەڵکی پارێزگاکە دەربڕی.