لە سلێمانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە وزەی خۆر بۆ نزیکەی 100 مێگاوات بەرزبووەوە

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی ئامارە نوێیەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی، رووکردنی هاووڵاتییان و کەرتە جیاوازەکان بۆ بەکارهێنانی سیستمی سۆلار (وزەی خۆر) بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و تەنیا لە ماوەی 35 رۆژدا، زیاتر لە پێنج مێگاوات کارەبا لەو سەرچاوەیەوە زیاد بووە.

ئەمڕۆ هەینی 19ـی حوزەیرانی 206، بەشی وزە نوێبووەکان لە بەڕێوەبەرایەتیی تەکنیکی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کارەبای سلێمانی ئاماری نوێی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە؛ تاوەکو رێکەوتی 14ی حوزەیران، کۆی گشتیی بەرهەمهێنانی کارەبا لە وزەی خۆر لە سنووری پارێزگای سلێمانی گەیشتووەتە زیاتر لە 97 مێگاوات کارەبا.

داتاکان دەریدەخەن کە لە ماوەی نێوان 6ـی ئایار تاوەکو 14ـی حوزەیران واتە لە ماوەی 35رۆژدا، ژمارەی هاوبەشانی سیستمی سۆلار لە سێ هەزار و 746 هاوبەشەوە بۆ چوار هەزار و 61 هاوبەش زیادی کردووە. هەر لەو ماوەیەدا بڕی کارەبای بەرهەمهێنراو لە 91.623 مێگاواتەوە بۆ 96.140 مێگاوات بەرزبووەتەوە، کە ئەمەش گەشەکردنێکی خێرا و بەرچاوە لە کەرتی وزەی پاکدا.

دابەشبوونی هاوبەشانی سیستمی سۆلار

بەپێی نوێترین داتاکانی بەڕێوەبەرایەتییەکە، ئەو هاوبەشانەی تاوەکو ئێستا سیستمی سۆلاریان جێگیر کردووە و بە فەرمی تۆمار کراون، بەمشێوەیەی خوارەوە دابەشبوون:

ماڵان: 3،354 هاوبەش

کەرتی بازرگانی: 579 هاوبەش

کەرتی کشتوکاڵی: 106 هاوبەش

کەرتی پیشەسازی: 15 هاوبەش

کەرتی حکومی (میری): 7 هاوبەش

سیستمی وزەی خۆر لە هەرێمی کوردستان وەک جێگرەوەیەکی گرنگ بۆ کەمکردنەوەی گوشار لەسەر تۆڕی نیشتمانی کارەبا دەبینرێت، حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە رێگەی ئاسانکاریی یاسایی و تەکنیکییەوە هانی هاووڵاتییان و خاوەنکاران دەدات بۆ سوودوەرگرتن لەم وزە ژینگەیی و کەم تێچووە.