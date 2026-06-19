حزبوڵڵای لوبنان بۆ كوردستان24: بە هیچ شێوەیەك ئاگربەست نەكراوە

پێش کاتژمێرێک

سەرچاوەیەكی ئاگادار و نزیك لە ناوەندی بڕیاری حزبوڵڵای لوبنان، بە كوردستان 24ـی راگەیاند: هیچ جۆرە رێككەوتنێك بۆ درێژكردنەوەی ئاگربەست لە نێوان حزبوڵڵا و ئیسرائیل نەكراوە و ناكرێت تا ئەوكاتەی ئیسرائیل لە كۆمەڵكوژییەكانی بەردەوام دەبێت.

سەرچاوەكە دەشڵێت: تەنیا ئەمریكییەكان بانگەشەی رێككەوتن دەكەن، لە كاتێكدا هێرشەكان بەردەوامن و ئێمەش وەڵامی هەموو هێرشێك دەدەینەوە، هەر كاتێكیش ئیسرائیل هێرشەكانی راگرت و تەواوی خاكی لوبنانی جێهێشت ئەوكات حزبوڵڵا هێرشەكانی رادەگرێت.

هەروەها سەرچاوەكە رایدەگەیەنێت، رێككەوتنی ئێران و ئەمریكا وەك خۆی جێبەجێ بكرێت كە لوبنان بەشێكی سەرەكییە، حزبوڵڵا پابەندیی دەبێت، بەو مەرجەی ئیسرائیل هیچ جۆرە پێشلكارییەك ئەنجام نەدا.

حكوومەتی لوبنان پرۆژەی کۆنترۆڵ و كۆكردنەوەی چەكی لەدەست دەوڵەتی هەیە، سەرچاوەكە دەڵێت: بەهیچ شێوەیەك چەكەكانمان رادەستی دەوڵەت ناكەین، چونكە چەكی ئێمە؛ چەكی بەرگریكردنە لە خاك و خەڵكی خۆمان، حكوومەت لە دانوستاندن و گفتوگۆ لەگەڵ ئیسرائیل شكستی هێناوە، چۆن ئێمە چەكەكانمان رادەست دەكەین.

لە لایەکی دیکەوە پێگەی هەواڵی ئەكسیۆس راگەیاندووە؛ بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل، رازی بووە بە درێژكردنەوەی ئاگربەست لە لوبنان.

هەروەها رۆیتەرزیش دەڵێت: حزبوڵڵای لوبنان و ئیسرائیل رێككەوتوون لەسەر ئاگربەست، ئەمەش پاش پێكدانانی چڕ لەنێوان هەردوولا.