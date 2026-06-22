ئەمریکا: بەشداربوونی گرووپە چەکدارەکان لە حکوومەتدا لەگەڵ هاوبەشیمان ناگونجێت

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هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق رایگەیاند، کۆمپانیاکانی وڵاتەکەی دەست بە بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان دەکەنەوە. هاوکات جەختی کردەوە کە دەبێت حکوومەتی عێراق هەنگاوی کرداری دژی گرووپە چەکدارەکان بنێت و سەروەریی بۆ دەوڵەت بگەڕێنێتەوە.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، جۆشوا هاریس، هەڵسووڕێنەی کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق، لە دیمانەیەکی رۆژنامەوانیدا نوێترین زانیاری لەبارەی کەرتی وزە و دۆخی ئەمنیی عێراق ئاشکرا کرد.

هاریس رایگەیاند کۆمپانیا ئەمریکییەکان دەتوانن باشترین چارەسەر لە کەرتەکانی نەوت، گاز و کارەبا پێشکەشی عێراق بکەن و ئاشکرای کرد کە کۆمپانیاکانی (ئێچ کەی ئێن، وێستەرن زاگرۆس و هەنت ئۆیل) دەست بە بەرهەمهێنان لە هەرێمی کوردستان دەکەنەوە.

لە رووی سیاسی و ئەمنییەوە، هاریس نیگەرانیی واشنتنی نیشاندا و رایگەیاند: "بەشداریکردنی ئەو گرووپە چەکدارانەی واشنتن وەک تیرۆریست پۆلێنی کردوون لە حکوومەتی عێراقدا، لەگەڵ ئەو هاوبەشییە ناگونجێت کە ئەمریکا لەگەڵ بەغدا دەیخوازێت."

هاریس پشتگیریی ئەمریکای بۆ هەوڵەکانی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، دەربڕی بۆ کۆنترۆڵکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا، بەڵام جەختی کردەوە، پێویستە بەغدا لەمبارەیەوە هەنگاوی کرداری بنێت؛ هاوکات هۆشداریی دا بۆ پاراستنی بەرژەوەندی و هاووڵاتییانیان، ئەمریکا هەموو ئامرازەکانی بەکاردەهێنێت و هێزەکانیان هەمیشە لە ئامادەباشیدان.

هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا ئاماژەی بەو هێرشانە کرد کە کراونەتە سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان و بە "ترسێنەر" وەسفی کردن. داوای کرد عێراق خۆی لە ململانێ ناوچەییەکان بەدوور بگرێت و هەوڵی گێڕانەوەی سەروەریی تەواو بۆ دامەزراوەکانی دەوڵەت بدات.