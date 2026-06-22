پارتی بۆ یەکێتی: پارتی نوێنەرایەتی زۆرینە دەکات و سازش لەسەر مافەکانی خەڵک ناکات

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مەحموود محەمەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە راگەیەندراوێکدا وەڵامی قسەکانی گوتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەداتەوە و رایدەگەیەنێت، یەکێتیی بۆ رێگریکردن لە پێکهێنانی کابینەی دەیەم، دەستیکردووە بە کات کوشتن.

لە ڕاگەیەندراوەکەی گوتەبێژی پارتیدا هاتووە، ئەم وەڵامدانەوەیە لە سۆنگەى هەستکردنە بە بەرپرسیاریەتى نەتەوەیى و نیشتمانى و بۆ ڕێگرى لە چەواشەکارى، کە دوابەدواى کۆبوونەوەى سەرکردایەتى یەکێتی لە ڕێکەوتى 21ـی حوزەیرانى 2026، گوتەبێژی ئەو حزبە چەند قسە و چەواشەکارییەکی بۆ کەناڵەکانى ڕاگەیاندن کردبوو.

گوتەبێژی پارتی دەڵێت "دواى هەڵبژاردنى خولى شەشەمى پەرلەمانى کوردستان، لە کاتێکدا کە پارتیمان سەردان و دانوستانەکانى چڕکردبۆوە بۆ کاراکردنەوەى پەرلەمان و پێکهێنانى کابینەى نوێ، یەکێتىی دەستیکرد بە کات کوشتن بۆ هەڵنەبژاردنى سەرۆکایەتىی پەرلەمان و پێکنەهێنانى کابینەى دەیەم. چونکە لە ناخى خۆیاندا باوەڕیان بە پڕۆسەى دەنگدان و هەڵبژاردن نیە، بۆیە کەوتنە بیانوو هێنانەوە."

گوتەبێژی پارتی ئاماژەی بەوەش داوە، گوتەبێژەکەى یەکێتىی دەبوایە ئاماژەى بە ژمارەى دەنگ و کورسیەکانى خۆیان و پارتی بکردبایە، چونکە "شایستەى هەڵبژاردن لەسەر ئەو شەرعیەتەى خەڵک پێوانە دەکرێت نەک لەسەر دروشم و ناڕاستى." هەروەها دەڵێت "خەڵکى کوردستان متمانەیان دایەوە بە پارتى چونکە لێى دڵنیابوون دەستکەوتەکانیان دەپارێزێت."

لە راگەیەندراوەکەدا ئەوەش خراوەتە روو کە یەکێتی خاوەنی 23 کورسییە و رووداوەکانى "لالەزار و زیندانیکردنى کەسى یەکەمى جوڵانەوەى نەوەى نوێ"ـیان وەبیر هێناونەتەوە و دەڵێت "کوردستانییان زۆر لەوە زیرەکتر و داناترن بە ریزکردنى چەند وشە و رستەیەکى ئاخنراو بە چەواشەکارى باوەڕ بکەن."

مەحمود محەمەد جەخت دەکاتەوە کە پارتی نوێنەرایەتی راستەقینە و زۆرینەی خەڵکی کوردستان دەکات و سازش لەسەر مافەکانیان ناکات. قسەى ڕاستى وتەبێژەکەى یەکێتى ئەوەبوو کە دەڵێ” سیاسەتى خۆسەپێنى زیان بە هەرێمى کوردستان دەگەیەنێت” سەبارەت بە تۆمەتی خۆسەپێنی، راگەیەندراوەکە دەڵێت: "ئەوە یەکێتییە دەیەوێت بە زۆردارى و بەبێ گوێدانە دەنگ و ڕاى خەڵکى کوردستان خۆى بەسەر ئاکام و ئەنجامەکانى هەڵبژاردندا بسەپێنێ و هیچ حیسابێک بۆ دەنگ و ژمارەى کورسى لایەنەکان نەکرێت."

گوتەبێژی پارتی باسی لەوەش کردووە کە یەکێتی جیاکاری دروستکردووە و "ناهێڵێت یاسا و ڕێنماییە ئیدارى و مالیەکان و پڕۆژەکانى حکوومەتى هەرێم لە هەموو سنوورى کوردستان جێبەجێ بکرێن."

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان هیوای خواستووە یەکێتیی رەفتارەکانی بگۆڕێت و چیتر بەشێکى ئازیزى هەرێم نەکەنە بارمتەى مەرامەکانیان و نەبنە هۆى نیگەرانى و تێکدانی یەک پارچەیی هەرێمی کوردستان

دەقی راگەیەنراوەکەی گوتەبێژی پارتی

هاووڵاتیانى خۆشەویست

لە سۆنگەى هەستکردنمان بە بەرپرسیاریەتى نەتەوەیى و نیشتمانى، هاوکات بۆ ڕێگرى لە چەواشەکارى و ئاشکراکردنى ڕاستییەکان بۆ مێژوو، بە باشمانزانى وەڵامى بەشێک لە قسە و چەواشەکارییەکانى وتەبێژى یەکێتى نیشتمانى کوردستان بدەینەوە، کە دوابەدواى کۆبوونەوەى سەرکردایەتى حزبەکەى لە ڕێکەوتى ٢١ى حوزەیرانى ٢٠٢٦ بۆ کەناڵەکانى ڕاگەیاندن قسەیکرد، مەبەستمانە ڕاستییەکان بە خەڵکى خۆڕاگر و تێکۆشەرى کوردستان ڕابگەیەنین.

دواى هەڵبژاردنى خولى شەشەمى پەرلەمانى کوردستان، لە کاتێکدا کە پارتیمان سەردان و دانوستانەکانى چڕکردبۆوە بۆ کاراکردنەوەى پەرلەمان و پێکهێنانى کابینەى نوێ، یەکێتى دەستیکرد بە کات کوشتن بۆ هەڵنەبژاردنى سەرۆکایەتى پەرلەمان و پێکنەهێنانى کابینەى دەیەم. چونکە لە ناخى خۆیاندا باوەڕیان بە پڕۆسەى دەنگدان و هەڵبژاردن نیە بۆیە کەوتنە بیانو هێنانەوە و، بە ئاشکراش هەستدەکرا کە پشتگیرى دەکرێن بۆ ئەم ڕەفتار و مەرامەیان، سەرۆکى یەکێتى نەیشاردەوە و بە بەرچاوى خەڵکەوە ڕایگەیاند کە لەگەڵ پێکهێنانى دامەزراوە شەرعیەکان نیە.

وتەبێژەکەى یەکێتى دەبوایە ئاماژەى بە ژمارەى دەنگ و کورسیەکانى خۆیان و پارتی بکردبایە لە هەردوو هەڵبژاردنى پەرلەمانى کوردستان و ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق، ئەوکات دەردەکەوت ئێمەى پارتى نوێنەرایەتى چەندى خەڵکى کوردستان دەکەین و ئەوانیش نوێنەرایەتى چەند دەکەن، شایستەى هەڵبژاردن لەسەر ئەو شەرعیەتەى خەڵک پێوانە دەکرێت نەک لەسەر دروشم و ناڕاستى، خەڵکى کوردستان متمانەیان دایەوە بە پارتى چونکە لێى دڵنیابوون دەستکەوتەکانیان دەپارێزێت.

یەکێتى بە هەموو تێبینیەکانیشەوە خاوەنى (٢٣) کورسى پەرلەمانییە، لاى خەڵکى کوردستان ڕوونە رووداوە کارەساتبارەکەى لالەزار و زیندانیکردنى کەسى یەکەمى جوڵانەوەى نەوەى نوێ لەپێناو چى بوون، ئەم ڕووداوانە و کۆمەڵێک ڕووداوی دیکەى لەو شێوەیەیە کە وتەبێژەکەى یەکێتى شانازیان پێوەدەکات و وادەزانێ خەڵکى کوردستان ئەم ڕووداوە شەرمئامێزانەى لەبیرکردووە! کوردستانییان زۆر لەوە زیرەکتر و داناترن بە ڕیزکردنى چەند وشە و ڕستەیەکى ئاخنراو بە چەواشەکارى باوەڕ بکەن.

پارتى بەرپرسیارانە بەرامبەر ڕێباز و خەباتە نەتەوەیی و نیشتمانییەکەى خۆى و لە ڕوانگەى خەمخۆرى بۆ بەرژەوەندییەکانى هاووڵاتیانى کوردستان و پاراستنى ماف و دەستکەوتەکان، کە بەخوێن و خەباتى چەندین ساڵە بەدەست هاتوون چاوپۆشى لە زۆر هەڵوێستى ڕابردوو و ئێستاى یەکێتى کردووە، بەڵام پێویستە ئەوەشیان بۆ ڕاست بکەینەوە کاتێک دەڵێن یەکێتى سازش لەسەر مافەکانى خەڵکى کوردستان ناکات، ڕاستییەکەى ئەوەیە کە تەنیا یەکێتییە مافى خەڵک و دەنگدەرانى کوردستانى پیشێل کردووە و بۆتە کۆسپ لەبەردەم پڕۆسەى دیموکراسى و کاراکردنەوەى پەرلەمان. یەکێتى تەنیا نوێنەرایەتى دەنگدەرانى خۆى دەکات، ئەو لایەنەى کە نوێنەرایەتى ڕاستەقینە و زۆرینەى خەڵکى کوردستان دەکات ئەوە پارتى دیموکراتى کوردستانە، ئەمەش متمانە و بڕیارى خەڵکە، بۆیە پارتى هەرگیز سازش لەسەر ماف و ویستى کوردستانییان ناکات و مافەکانیان دەپارێزێت.

یەکێتى لەسەر زارى وتەبێژەکەى باسى باڵ باڵێن دەکات! باشە یەکێتى لەبەکارهێنانى هەندێک چەمکى نابەجێ بەخۆیاندا بچنەوە، چونکە وەڵامنەدانەوەى پارتى سنوورى خۆى هەیە، سروشتى پارتی وایە کە یەک ڕێبەر و یەک بڕیار و یەکگرتووە، هەر واش دەمێنێتەوە بەرامبەر ئاڵنگاییەکان و پیلانەکانى ئەوان و ئەوانەشى لە پشت ئەوان بوون، هەر بۆیەش پارتى سەرکەوتوو بووە و یەکێتیش بەو دۆخەى ئێستاى گەیشتووە، مێژووش شاهیدە لەسەر ئەم بابەتە.

قسەى ڕاستى وتەبێژەکەى یەکێتى ئەوەبوو کە دەڵێ” سیاسەتى خۆسەپێنى زیان بە هەرێمى کوردستان دەگەیەنێت” دەى ئەوە یەکێتییە دەیەوێت بە زۆردارى و بەبێ گوێدانە دەنگ و ڕاى خەڵکى کوردستان خۆى بەسەر ئاکام و ئەنجامەکانى هەڵبژاردندا بسەپێنێ و هیچ حیسابێک بۆ دەنگ و ژمارەى کورسى لایەنەکان نەکرێت.

ئێمە لە پارتى دیموکراتى کوردستان، هەموو کوردستان و کوردستانیان لەلامان ئازیزن و پێمانخۆشە خزمەتیان بکەین، ئەوە یەکێتییە جیاکاریى دروستکردووە و ناهێڵێت یاسا و ڕێنماییە ئیدارى و مالیەکان و پڕۆژەکانى حکومەتى هەرێم لە هەموو سنوورى کوردستان جێبەجێ بکرێن.

هیوادارین ئەو ڕەفتارانەیان بگۆڕن و چیتر بەشێکى گرنگ و ئازیزى هەرێمەکەمان نەکەنە بارمتەى جێبەجێکردنى مەرامەکانیان، چیتر نەبنە هۆى نیگەرانى و، یەک پارچەیى هەرێم و قەوارەکە و ماف و دەستکەوت و سەقامگیريی خەڵکى کوردستان لە بەرچاوبگرن و، چیتر نەیار و دوژمنانى گەلەکەمان دڵخۆش نەکەن.

مەحمود محەمەد

گوته‌بێژی پارتی دیموكراتی كوردستان

٢٢ـی حوزەیرانى ٢٠٢٦