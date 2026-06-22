جادووگەرێكی گانا هەوڵدەدات هاری كەین رابگرێت

گانا بۆ بردنەوە لە ئینگلاند پەنا بۆ جادوو دەبات

پێش کاتژمێرێک

کواکو بۆنسام، جادووگەرێکی گاناییە و هەوڵدەدات مەترسییەکانی هاری کەین بەرامبەر هەڵبژاردەی وڵاتەکەی لە مۆندیال رابگرێت و دەڵێت: کار لەسەر هاری کەین دەکەم و دەزانم چۆن رایدەگرم، نامەوێت تووشی پێکانێکی مەترسیدار ببێت، تەنیا وای لێدەکەم نەتوانێت بەرامبەر گانا بەباشی یاریی بکات.

لە گەڕی دووەمی قۆناغی كۆمەڵەكانی مۆندیالی 2026، سبەی سێشەممە، كاتژمێر 11:00ـی شەو هەڵبژاردەی ئینگلاند و گانا رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە.

کواکو بۆنسام، جادووگەر و قەشەیەكی وڵاتی گانایە رایگەیاند لەپێناو وڵاتەكەی كارێك بۆ راگرتنی هاری كەین، جەخت لەوە دەكاتەوە هەوڵدەدات توانایەكانی هێرشبەرە ئینگلیزییەكە بۆ گۆڵكردن لە دژی گانا پەكبخات.

هەڵبژاردەی ئینگلاند بە متمانەیەكی زۆرەوە بۆ یارییەكەی گانا ئامادەیە، بەوپێیەی لە یەكەمین یاریی مۆندیالی 2026 سەركەوتنی لە دژی كرواتیا بەدەستهێنا، لەو یارییەدا هاری كەین دوو گۆڵی كرد، بەمەش ئینگلاند بەربژێرە بۆ ئەوەی وەكو پێشەنگی كۆمەڵەكەی بگاتە قۆناغی 16ـی مۆندیال.

لە لایەكی دیكەیشەوە، هەڵبژاردەی گانا لە یەكەمین یاریدا سەركەوتنی لە دژی پەنەما بەدەستهێنا و هیوای بە زیندوویی ماوەتەوە بۆ ئەوەی كێبڕكێی ئینگلاند بكات لەپێناو گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو بە یەكەمی كۆمەڵەكەی.

بەپێی هەڵسەنگاندنەكان، گانا بۆ بردنەوە لە ئینگلاند پێویستی بە موعجیزە هەیە، بەوپێیەی ئینگلاند لەبەرزترین ئاستی خۆیدایە، رەنگە قەشە بەساڵاچووەكەی گانا کواکو بۆنسام تاكە هیوای گانا بێت بۆ راگرتنی چەكە مەترسییەكانی ئینگلاند.

بۆنسام دەڵێت: پێش یارییەكە سەركردە رۆحییەكان رادەسپێرم لە نزیك یاریگە كۆببنەوە و رێوڕەسمەكەیان ئەنجام بدەن و یارمەتی گانا بدەن بۆ بردنەوە لە ئینگلاند، جگە لەوەش دەبێت هاری كەین رابگرن، بەڵام تووشی پێكانی نەكەن.

بەکارهێنانی دروشم و ئاماژەی ڕۆحی و جادوو لە هەندێک وڵاتانی ئەفریقا بەربڵاوە، بەتایبەتی لە کاتی پاڵەوانێتییە گەورەکاندا جادووگەرەكان دەردەكەون و باسی رۆڵ و كاریگەری خۆیان بۆ پشتگیریكردنی هەڵبژاردەی نیشتیمانی وڵاتەكانیان دەكەن.