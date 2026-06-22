هێمن هەورامی: دەبێت پەرلەمان کارا بکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، پێشوازی لە ئێرمان تۆپچو، کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەرێمی کوردستان کرد و تیشکی خستە سەر چەند پرسێکی گرنگی سیاسی و دیپلۆماسی.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، لە دیدارەکەدا، هەورامی جەختی لە هەڵوێستی جێگیری پارتی کردەوە بۆ برەودانی زیاتر بە پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی تورکیا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و گفتوگۆ لەسەر ئاستە جیاجیاکانی ئەو پەیوەندییانە کرا.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، ئاماژەی بەوە کردو پارتی بە بەرنامەیەکی تۆکمە لە بەغداوە بەرگری لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەکات و پەیڕەوی سیاسەتێکی هاوسەنگ دەکات کە لەسەر بنەمای سازان و هاوبەشی راستەقینە بێت لەگەڵ سەرجەم لایەن و پێکهاتەکاندا.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هێمن هەورامی باسی لە دۆخی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان کرد و رایگەیاندو دوای تێپەڕبوونی 20 مانگ بەسەر هەڵبژاردنەکاندا، پارتی هەمیشە هەوڵی داوە حکوصمەتێکی یەکڕیزی نیشتمانی پێکبهێنرێتو ئاماژەی بەوەش کرد کە رێزیان لە هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی هەندێک لایەن گرتووە و لەگەڵ یەکێتیشدا بە پشوودرێژییەوە رێککەوتنی سیاسییان ئیمزا کردووە.

هەورامی جەختی کردەوەو بۆ رزگارکردنی پڕۆسەی سیاسی لە چەقبەستوویی، دەبێت پەرلەمان کارا بکرێتەوە و لیژنەکانی دروست بکرێن، هەروەها داواشی لە هەموو لایەنەکان کرد کە راستگۆیانە مامەڵە لەگەڵ دروشمەکانی دیموکراسی و کاری پەرلەمانی بکەن و پشتیوان بن بۆ پاراستنی رەوایەتی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان.

لە کۆتاییدا، هێمن هەورامی هەڵوێست و دیدگای پارتی سەبارەت بە دوایین پێشهاتە ئیقلیمییەکانی ناوچەکە بۆ کونسوڵی تورکیا روونکردەوە.