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هێمن هەورامی: دەبێت پەرلەمان کارا بکرێتەوە

کوردستان هێمن هه‌ورامی کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر

هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، پێشوازی لە ئێرمان تۆپچو، کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەرێمی کوردستان کرد و تیشکی خستە سەر چەند پرسێکی گرنگی سیاسی و دیپلۆماسی.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، لە دیدارەکەدا، هەورامی جەختی لە هەڵوێستی جێگیری پارتی کردەوە بۆ برەودانی زیاتر بە پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی تورکیا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و گفتوگۆ لەسەر ئاستە جیاجیاکانی ئەو پەیوەندییانە کرا.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، ئاماژەی بەوە کردو پارتی بە بەرنامەیەکی تۆکمە لە بەغداوە بەرگری لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دەکات و پەیڕەوی سیاسەتێکی هاوسەنگ دەکات کە لەسەر بنەمای سازان و هاوبەشی راستەقینە بێت لەگەڵ سەرجەم لایەن و پێکهاتەکاندا.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هێمن هەورامی باسی لە دۆخی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان کرد و رایگەیاندو دوای تێپەڕبوونی 20 مانگ بەسەر هەڵبژاردنەکاندا، پارتی هەمیشە هەوڵی داوە حکوصمەتێکی یەکڕیزی نیشتمانی پێکبهێنرێتو ئاماژەی بەوەش کرد کە رێزیان لە هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی هەندێک لایەن گرتووە و لەگەڵ یەکێتیشدا بە پشوودرێژییەوە رێککەوتنی سیاسییان ئیمزا کردووە.

هەورامی جەختی کردەوەو بۆ رزگارکردنی پڕۆسەی سیاسی لە چەقبەستوویی، دەبێت پەرلەمان کارا بکرێتەوە و لیژنەکانی دروست بکرێن، هەروەها داواشی لە هەموو لایەنەکان کرد کە راستگۆیانە مامەڵە لەگەڵ دروشمەکانی دیموکراسی و کاری پەرلەمانی بکەن و پشتیوان بن بۆ پاراستنی رەوایەتی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان.

لە کۆتاییدا، هێمن هەورامی هەڵوێست و دیدگای پارتی سەبارەت بە دوایین پێشهاتە ئیقلیمییەکانی ناوچەکە بۆ کونسوڵی تورکیا روونکردەوە.

 
 
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