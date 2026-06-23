کیم جۆنگ ئون: ئەمریکا بەرپرسە لە ئاڵۆزییەکانی ئەوروپا و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست
رێبەری کۆریای باکوور رایگەیاند، جێگیرکردنی پێگەی وڵاتەکەی وەک دەوڵەتێکی خاوەن چەکی ئەتۆمی، تەنیا رێگەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ دۆخی "پێشبینینەکراوی" ئاسایشی جیهانی. کیم جۆنگ ئون هۆکاری ئاڵۆزییەکانی جیهان بۆ ئەمریکا دەگەڕێنێتەوە.
رۆژی سێشەممە 23ی حوزەیرانی 2026، ئاژانسی هەواڵی فەرمیی کۆریای باکوور (KCNA) بڵاویکردەوە، کیم جۆنگ ئون، رێبەری کۆریای باکوور لە کۆبوونەوەی لیژنەی ناوەندیی پارتی کرێکارانی دەسەڵاتدار رایگەیاندووە، بەهۆی چاوچنۆکیی هێزە هەژموونخوازەکانەوە، رووداوی "چاوەڕواننەکراو و سەرسوڕهێنەر" لە جیهاندا روودەدەن.
کیم جۆنگ ئون ئەمریکای تۆمەتبار کرد بەوەی بەرپرسە لە توندتربوونی پێکدادانەکان و خوێنرشتن لە ئەوروپا و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئاماژەی بەوەش کرد، واشنتن و سیئۆل لە رێگەی بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئەتۆمییەکانیان، دۆخی ئاسایشی نیمچەدوورگەی کۆریایان مەترسیدارتر کردووە، کە بە گوتەی ئەو مەبەست لێی تەنیا هێرشکردنە سەر وڵاتەکەیەتی.
رێبەری کۆریای باکوور گوتی: "بەردەوامبوون لە فراوانکردن و بەهێزکردنی هێزە ئەتۆمییەکان و جێگیرکردنی پێگەی وڵات وەک دەوڵەتێکی خاوەن چەکی ئەتۆمی، دروستترین و تەنیا رێگەیە بۆ ئەوەی بە متمانەوە رووبەڕووی دۆخی ئاڵۆزی سەربازی و سیاسی نێودەوڵەتی ببینەوە."
کیم جۆنگ ئون فەرمانی کردووە بە زیادکردنی بەرهەمهێنانی چەکە ئاساییەکان و خێراکردنی کارەکانی دروستکردنی کەشتییەکی جەنگیی مووشەکهاوێژی ستراتیژی کە کێشەکەی 10,000 تۆن بێت.
لەلایەکی دیکەوە، یانگ مو-جین، پرۆفیسۆر لە زانکۆی خوێندنەوەکانی کۆریای باکوور لە سیئۆل رایگەیاند، ئەم لێدوانانە جەختکردنەوەیە لەوەی پیۆنگیانگ پرسی داماڵینی چەکی ئەتۆمی بە تەواوی رەت دەکاتەوە و تەنیا وەک "دەوڵەتێکی ئەتۆمی" ئامادەی دانوستانە، ئەویش بۆ کەمکردنەوەی چەک نەک تێکشکاندنیان.
کۆریای باکوور لە نێوان ساڵانی 2006 بۆ 2017، بەهۆی پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی و مووشەکی بالیستی، رووبەڕووی زنجیرەیەک سزای نێودەوڵەتی بووەتەوە، بەڵام وڵاتەکە رایگەیاندووە هیچ فشارێک ناتوانێت ناچاریان بکات دەستبەرداری بەرنامە ئەتۆمییەکەیان بن.
جگە لە لایەنی سەربازی، لە کۆبوونەوەی پارتەکەدا جەخت لەسەر مۆدێرنکردنی کەرتی خەڵوز و پەرەپێدانی ناوچەکانی کانزاکان کراوەتەوە، کە کیم وەک کارێکی لەپێشینەی ستراتیژی بۆ چارەسەرکردنی کەمیی وزە وەسفی کردووە.