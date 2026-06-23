مەسرور بارزانی: هیچ پاساوێک بۆ رێگریکردن لە کاراکردنەوەی پەرلەمان نییە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، پەرۆشی کاراکردنەوەی پەرلەمانن و هەر لایەنێکیش ڕێگری بکات دەبێت بەرپرسیار بێت بەرامبەر خەڵک. هاوکات جەخت لەوەش دەکاتەوە کە نابێت جیاوازی لە نێوان مووچەخۆرانی هەرێم و عێراقدا بکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە 23ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، دوای کردنەوەی پارکی "باخچە هەڵواسراوەکانی بابل"، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە دۆخی ناوخۆیی، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، و کەرتی وەرزش و میدیای خستە ڕوو.

کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رایگەیاند "پەرۆشی ئەوەین پەرلەمان کارا بکرێتەوە، هیچ پاساوێک نییە بۆ رێگریکردن لە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان." جەختیشی کردەوە کە هەر لایەنێک رێگری لە کاراکردنەوەی پەرلەمان بکات، دەبێت بەرپرسیار بێت بەرامبەر خەڵکی کوردستان.

کاری میدیایی و پیشەییبوون

سەبارەت بە مامەڵەکردن لەگەڵ میدیاکاران، سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوە دا "هەموو میدیاکاران جێگەی ڕێزن، ڕێزگرتنی هەمووان پێویستە، بەڵام ئەوانیش دەبێت بە شێوەیەکی پیشەییانە کاری خۆیان بکەن."

لە وەڵامی پرسیاری یەکێک لە رۆژنامەنووسان، دەربارەی مۆندیال، مەسرور بارزانی خۆشحاڵی خۆی دەربڕی کە ژمارەیەک یاریزانی کورد لە چەند هەڵبژاردەیەکدا بەشداری مۆندیال دەکەن و گوتی "جێگای شانازییە کە کورد لاوی لەم شێوەیەی پێگەیاندووە، هەرچەندە جێگەی داخە بەناوی کوردستانەوە بەشدارییان نەکردووە، بەڵام هیوادارین ڕۆژێک لە ڕۆژان هەڵبژاردەی کوردستان بەشداریی لە مۆندیالدا بکات."

سەبارەت بە کێشەی سیستەمی ئەسیکۆدا، سەرۆکوەزیران ئاشکرای کرد کە خەریکی وردەکارییەکانن و گەیشتوونەتە رێککەوتنی سەرەتایی و مەبدەئی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە لە داهاتوویەکی نزیکدا.

هەروەها دەربارەی پرسی 120 ملیار دینارەکە وەک داهاتی ناوخۆ، مەسرور بارزانی روونی کردەوە "ئەو بڕە پارەیە لەسەر هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە کە بدرێتە حکومەتی فیدراڵ، چونکە یاسا دەڵێت دەبێت نیوەی داهاتە فیدراڵییەکان بە حکومەتی فیدراڵی بدرێت." وتیشی: "دەمانەوێت داهاتی هەرێم زیاد بکەین بۆ ئەوەی زیاتر یارمەتی عێراق بدەین، بەڵام ئەوە کاریگەری لەسەر مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم نابێت."

سەرۆکوەزیران جەختی کردەوە کە هەرچەندە عێراق بەهۆی بارودۆخی ناوچەکە کێشەی سیولەی بۆ دروستبووە، بەڵام "ناکرێت جیاوازی بکرێت لە نێوان مووچەخۆرانی هەرێم و عێراق."

لە کۆتاییدا، سەبارەت بە پاراستنی کێڵگە نەوتییەکان، مەسرور بارزانی ئاشکرای کرد کە شاندیان ناردووە و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەڵێنیان داوە سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بۆ کێڵگە نەوتییەکان دابین بکەن.