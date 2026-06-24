ئەنجوومەنی وەزیران کۆدەبێتەوە و دوو تەوەر تاوتوێ دەکات

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ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیران؛ کۆدەبێتەوە و دوو تەوەر تاوتوێ دەکات.

تەوەری یەکەم:

خستنەڕووی پوختەی کۆنووسی هاوبەشی نێوان دەستەی گومرگی فیدراڵی و گومرگی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا کە لە رۆژی 2026/6/18 لە بەغدا واژووکرا و، راسپاردنی وەزارەتەکانی پەیوەندیدار بە بابەتەکانی ئەسیکودا: (دارایی و ئابووری، بازرگانی و پیشەسازی، ناوخۆ، پلاندانان، کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، تەندروستی) و دەستەی وەبەرهێنان و فەرمانگەی تەکنەلۆژیای زانیاری بۆ هەماهەنگی لەگەڵ هاوتاکانیان لە حکوومەتی فیدراڵی بۆ ئامادەسازیی پەسەندکردنی کۆتایی لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزاریی بۆ ئابووری، و خستنەڕووی هەنگاوەکانی داهاتوو. (ئەم بابەتە لەلایەن لیژنەی تەکنیکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەخرێتەڕوو کە واژوویان لەسەر کۆنووسە هاوبەشەکە کردووە و میوانداری کۆبوونەوەی ئەنجوومەن کراون بۆ ئەم مەبەستە).

تەوەری دووەم:

خستنەڕووی چاکسازییەکان لە بواری خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتیی کرێکاران، و بڕیاردان لەسەر پێشنیاری وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی تایبەت بە دیاریکردنی کەمترین مووچەی مانگانەی خانەنشینیی کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی 500 هەزار دینار کە لە خەزنەی خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی بۆ کرێکاران دابین دەکرێت. (ئەم بابەتە لەلایەن وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دەخرێتە روو).