نرخی نەوت بەردەوامە لە دابەزین

پێش 13 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، نرخی نەوت زیاتر دابەزینی بەخۆوە بینی، ئەوەش هاوکاتە لەگەڵ تێپەڕبوونی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان لە گەرووی هورمز.

چوارشەممە 24ـی حوزەیرانی 2026، بەراود بە نرخی رۆژانی رابردوو بە تایبەت پێش واژۆکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، نەوت بە رێژەیەکی بەرچاو نرخی دابەزیووە، بە جۆرێک ئێستا نرخی نەوتی برێنت بە رێژەی 4.5% دابەزیوە و گەیشتووەتە 73 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک.

هاوکات بەهۆی هەمان هۆکارەوە، نەوتی خاوی ئەمریکی بۆ یەکەمجار لە ماوەی چوار مانگی رابردوودا بۆ خوار 70 دۆلار دابەزیوە.

ئەم دابەزینە بۆ نزمترین ئاست لە ماوەی چوار مانگی رابردوودا، درێژکراوەی ئەو زنجیرە دابەزینەیە کە هەفتەی رابردوو دەستی پێکرد، ئەمەش دوای باشبوونی کەشوهەوای بازاڕە جیهانییەکان دێت بەهۆی راگەیاندنی یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتایهێنان بەو جەنگەی چەند مانگێک بوو بەردەوام بوو، کە ببووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخەکان و زیادبوونی فشارەکانی هەڵاوسان لە جیهاندا.