رۆبیۆ: گەرووی هورمز بە تایبەت موڵکی هیچ وڵاتێک نییە

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مارکۆ رۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، ئەمریکا هیچ جۆرە باجێک لەسەر ئەو کەشتیانە قبوڵ ناکات کە بە گەرووی هورموزدا تێدەپەڕن، راشیگەیاند ئەو رێڕەوە ئاوییە رێگەیەکی نێودەوڵەتییە و نابێت ببێتە موڵکی هیچ دەوڵەتێک.

پێنجشەممە 25ـی حوزەیرانی 2026، مارکۆ رۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە میانی گوتارێکدا لە کۆبوونەوەی وڵاتانی کەنداو و ئەمریکا کە لە مەنامەی پایتەختی بەحرەین بەڕێوەچوو رایگەیاند، کۆبوونەوەی وڵاتانی کەنداو و ئەمریکا لە چوارچێوەی هاوبەشییەکی درێژخایەن و پەیوەندییەکی کاری نزیکدایە کە بۆ چەندین دەیەیە بەردەوامە.

گوتیشی: "گەرووی هورموز رێڕەوێکی ئاویی نێودەوڵەتییە و قبوڵی ناکەین باجی تێپەڕبوونی تیادا بسەپێنرێت یان وەک موڵکی هیچ دەوڵەتێک مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت"، هاوکات جەختیشی کردەوە، واشنتن هێشتا پابەندە بە هەڵوێستی خۆی لە رەتکردنەوەی بوونی چەکی ئەتۆمی لای ئێران.

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئاماژەی بەوەش کرد، ئیدارەی ئەمریکا هەر رێککەوتنێک لەگەڵ ئێران کە دژی بەرژەوەندییەکانی وڵاتانی کەنداو بێت قبوڵ ناکات، راشیگەیاند دۆناڵد ترەمپ پابەندە بە کرانەوە بەڕووی رێڕەوی ئاشتییەکی بەردەوام کە ئاسایش و گەشەسەندنی ئەمریکا یان هاوپەیمانەکانی لە ناوچەکەدا تێک نەدات.

رۆبیۆ هیوای خواست کە گفتوگۆکانی نێوان لوبنان و ئیسرائیل ئەنجامی ئەرێنییان هەبێت و جەختی کردەوە، واشنتن کراوەیە بۆ هەر رێککەوتنێک کە سەقامگیری ناوچەکە بەهێز بکات و بەرژەوەندییەکانی هاوبەشەکانی بپارێزێت.

سەردانەکەی رۆبیۆ بۆ وڵاتانی کەنداو لە کاتێکدایە، ئەو وڵاتانە تێبینییان لەسەر هەندێک بڕگەی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئەمریکایان لەگەڵ تاران هەیە، ئەوەش بەهۆی نیگەرانییەکان لەوەی کە رێککەوتنەکە ببێتە هۆی بەهێزبوونی هەژموونی ئێران و گۆڕینی هاوسەنگییە ئەمنیی و ئابوورییەکان لە ناوچەکەدا، بەتایبەتی سەبارەت بە ئاسایشی دەریاوانی و رۆیشتنی نەوت.