وەزارەتی نەوتی عێراق: لە رێکخراوی ئۆپێک ناکشێینەوە

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وەزارەتی نەوتی عێراق ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی حوزەیرانی 2026، بە فەرمی ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە کە باس لە هەڕەشەی عێراق بۆ کشانەوە لە رێکخراوی ئۆپێک دەکەن، ئاماژەی بەوەش کرد، هەڵوێستی فەرمیی حکوومەت پابەندبوونە بە رێکخراوەکە و تەنیا داوای پێداچوونەوە بە پشکی بەرهەمهێنانیان کردووە.

وەزارەتەکە لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد "سەرۆکوەزیران و حکوومەتی عێراق بە هیچ شێوەیەک پرسی کشانەوەیان لە ئۆپێک باس نەکردووە، بەڵکو جەختیان لەسەر گرنگیی پێداچوونەوە بە بڕی بەرهەمهێنان کردووەتەوە، بەجۆرێک کە لەگەڵ توانای راستەقینەی بەرهەمهێنانی وڵات و بارودۆخی ئابووری و ئەمنیی عێراق بگونجێت."

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، وڵاتانی "ئۆپێک پڵەس" وەڵامی داواکارییەکەی بەغدادیان داوەتەوە و ئێستا لە رێگەی کۆمپانیایەکی راوێژکاری نێودەوڵەتی و سەربەخۆوە، پڕۆسەی هەڵسەنگاندن بۆ توانای بەرهەمهێنانی وڵاتانی ئەندام دەستی پێکردووە و عێراقیش تێیدا بەشدارە.

سەبارەت بە ئاسۆی داهاتووی بەرهەمهێنان، وەزارەتی نەوت روونی کردەوە، لە چەند مانگی داهاتوودا ئەو بڕە نەوتەی بە شێوەی ئارەزوومەندانە کەمکرابووەوە، قۆناخ بە قۆناخ دەگەڕێتەوە و ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی عێراق.

لە بەشێکی تری راگەیەندراوەکەدا هاتووە، وڵاتانی ئەندام تێگەیشتنی باشیان بۆ دۆخی تایبەتی عێراق هەیە، بەتایبەت ئەو زیانانەی لە ماوەی چوار دەیەی رابردوودا بەهۆی جەنگ و گەمارۆ و تیرۆرەوە بەر ژێرخانی نەوتی وڵاتەکە کەوتوون. ئامانجی عێراق ئەوەیە ئاستی بەرهەمهێنانی بگاتە ئاستێکی دادپەروەرانە و پێگەی خۆی وەک "دووەم گەورەترین بەرهەمهێنەر" لە ناو رێکخراوەکەدا بپارێزێت.

ئەم روونکردنەوەیەی وەزارەت دوای ئەوە دێت کە پێشتر سەلیم روکابی، گوتەبێژی وەزارەتی نەوت، ئاماژەی بە ئەگەری کشانەوە لە ئۆپێک کردبوو ئەگەر پشکی بەرهەمهێنانی عێراق زیاد نەکرێت، هەروەها هەندێک سەرچاوەی حکوومیش باسیان لەوە کردبوو کە بەغدا خەریکی تاوتێکردنی بژاردەکانیەتی بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت.