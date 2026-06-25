ئەشواق جاف: لاوازکردنی هەرێمی کوردستان واتا هەڵوەشاندنەوەی تەواوی سیستەمی سیاسی عێراق

پێش دوو کاتژمێر

ئەشواق جاف، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت دەکاتەوە کە قەوارەی هەرێمی کوردستان دەرەنجامی رێککەوت نییە، بەڵکو بەرهەمی خوێنی شەهیدان و خەباتێکی بێوچانە. هۆشداریش دەدات کە هەر هەوڵێک بۆ لاوازکردنی ئەم قەوارەیە، بە واتای هەڵوەشاندنەوەی تەواوی ئەو سیستەمە سیاسییە دێت کە لە دوای ساڵی 2003ـەوە لە عێراق دامەزراوە.

د. ئەشواق جاف، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان و ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە پەیامێکدا رایگەیاند کە هەرێمی کوردستان لەسەر سینییەکی زێڕین و بەبێ قوربانی پێشکەش نەکراوە، بەڵکو ئەم قەوارەیە بەرهەمی خەبات، خوێنی گەشی شەهیدان، ئازاری زیندانیانی سیاسی و فرمێسکی ئاوارەکانی دەستی رژێمی بەعسە. ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەم مێژووە پڕ لە قوربانییە بووەتە هێزی بزوێنەر بۆ پێشمەرگە و گەلی کوردستان تا بە مافە رەواکانیان بگەن.

ئەشواق جاف روونیکردەوە، ئەم راستییە مێژوویی و مەیدانییە لە ماددەی 117ـی دەستووری عێراقدا رەنگی داوەتەوە، کە بە رەسمی دانی بە قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستاندا ناوە لە چوارچێوەی عێراقێکی فیدراڵدا.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ئەشواق جاف رەخنەی لە رێکار و بڕیارەکانی دوای ساڵی 2014 گرت و گوتی: "ئەو بڕیارانە دەرخەری ئەو راستییەن کە لە دوای ساڵی 2003ـەوە تەنیا لە رووکەشدا پێگەی سیاسی گۆڕدراوە، بەڵام گۆڕانکاری راستەقینە لە شێوازی بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا رووی نەداوە." راشیگەیاند کە ئێستا خواستێکی روون هەیە بۆ مامەڵەکردن بە شێوازی ناوەندی و بەکارهێنانی دەستێکی ئاسنین بۆ پەراوێزخستنی دەسەڵاتە فیدراڵییەکان، کە ئەمەش بە "کودەتایەکی راستەقینە" بەسەر دەستوور و سیستەمی سیاسی نوێ وەسف کرد.

ئەشواق جاف دووپاتیکردەوە، هەرێمی کوردستان و سیستەمی سیاسی دوای 2003 هەردووکیان شەرعییەتیان لە دەستوور وەرگرتووە. لێرەوە هۆشداری دەدات کە ئەگەر هەر ئاراستەیەک یان نییەتێک هەبێت بۆ هەڵوەشاندنەوە یان لاوازکردنی هەرێمی کوردستان، ئەوا راستەوخۆ بەو مانایە دێت کە بڕیارێک هەیە بۆ هەڵوەشاندنەوەی تەواوی سیستەمی سیاسی عێراقی دوای 2003، چونکە هەردووکیان لە یەک سەرچاوەی یاسایی و دەستووریی هاوبەشەوە سەرچاوەیان گرتووە.