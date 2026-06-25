وڵاتانی کەنداو: هەر لێکتێگەیشتنێک لەگەڵ ئێران دەبێت داواکارییەکانی ئێمە لەخۆبگرێت

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جاسم بدێوی، سکرتێری گشتی ئەنجوومەنی هاریکاریی وڵاتانی کەنداو رایگەیاند، کۆبوونەوەی وەزاری هاوبەشی نێوان ئەنجوومەنەکە و ئەمریکا، باسی لە چەندین دۆسیە کردووە، لە سەرووی هەمووشیانەوە بارودۆخی ناوچەکە و رێگەکانی بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری، هەروەها هەوڵەکانی هێورکردنەوە و نێوەندگیری.

پێنجشەممە 25ـی حوزەیرانی 2026، جاسم بدێوی، سکرتێری گشتی ئەنجوومەنی هاریکاریی وڵاتانی کەنداو لە لێدوانێکدا رایگەیاند،"لە میانی کۆبوونەوەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە هەر لێکتێگەیشتن یان رێکخستنێکی داهاتوو دەبێت پێداویستییەکانی وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاری لەخۆبگرێت، بەجۆرێک کە بەرژەوەندی وڵاتانی ئەنجوومەنەکە بپارێزێت و ئاسایش و سەقامگیرییان مسۆگەر بکات.

ئاماژەی بەوەشکرد، پێویستە ئەم لێکتێگەیشتنانە پشت بە پرەنسیپەکانی یاسای نێودەوڵەتی، رێزگرتن لە سەروەری دەوڵەتان، دراوسێیەتی باش و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆ ببەستن، بۆ ئەوەی رۆڵیان هەبێت لە چەسپاندنی ئاسایشی ناوچەکە".

سکرتێری گشتی ئەنجوومەنی هاریکاری جەختی کردەوە، وڵاتانی کەنداو پێشوازی لە هەموو هەوڵە دیپلۆماسییەکان دەکەن کە دەبنە هۆی کەمکردنەوەی گرژییەکان و بەهێزکردنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا، لەگەڵ دەستەبەرکردنی ئاسایشی رێڕەوە دەریاییەکان، لەوانەش گەرووی هورموز و ئازادی دەریاوانی، بە رەچاوکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکان بۆ بەدیهێنانی ئاسایش و خۆشگوزەرانی بۆ گەلانی ناوچەکە و جیهان.

ئەم قسانەی سەرۆکی ئەنجوومەنی هاریکاری وڵاتانی کەنداو لە دوای ئەوە هات، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و سەردابی هەریەکە لە کوەیت، بەحرەین و ئیماراتی کرد، هەروەها روبیۆ لە سەردانەکەیدا هەڵوێستی ئەمریکا و ناوەڕۆکی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئەمریکا و ئێران بۆ وڵاتانی عەرەبی روون کردووەتەوە.

هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کۆبوونەوەیەکی فراوان لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی ئەنجوومەنی هاوکاریی کەنداو لە بەحرەین کرد، تێیدا دۆخی ئاسایشی ناوچەکە و نوێترین گۆڕانکارییەکان تاوتوێ کران.