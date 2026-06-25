بۆ یەکەمجار 43 قوتابی خوێندنی ئیسلامی بڕوانامەی زمانی ئینگلیزییان بەدەستهێنا

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بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر رایگەیاند، بۆ یەکەمجار لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، خولێکی تایبەتی فێربوونی زمانی ئینگلیزی بۆ قوتابیانی خوێندنی ئیسلامی کۆتایی هات، کە تێیدا 43 قوتابی دوای ساڵێک لە خوێندن و مەشقکردن، توانییان بڕوانامەی دەرچوون بەدەستبهێنن و ئاستی ئاخاوتنیان لەو زمانەدا پەرەپێبدەن.

نەبەز ئیسماعیل، بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی حوزەیرانی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: دوای ساڵێک لە خوێندن و خۆ فێرکردن لە زمانی ئینگلیزی ئەمڕۆ 43 قوتابی خوێندنی ئیسلامی دەرچوون و بوونە خاوەن بڕوانامەی زمانی ئینگلیزی.

بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر گوتیشی: خولەکە لەلایەن کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر رێکخرابوو، بۆ ئاستی سەرەتایی و سوودێکی زۆری بۆ قوتابییە بەشداربووەکان هەبوو و ئێستا سەرجەمیان دەتوانن بە ئینگلیزی قسە بکەن.

بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر ئاشکرای دەکات، یەکەمجارە خولێکی لەمشێوەیە بۆ قوتابیانی خوێندنی ئیسلامی دەکرێتەوە و هەوڵدەدەین پەرەی زیاتری پێ بدرێت.

لە هەرێمی کوردستان 20 قوتابخانەی و دوو پەیمانگای ئایینی تایبەت هەن، کە سەر بە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینین.