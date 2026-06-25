محەمەد حاجی مەحموود: قەوارەی هەرێم بەرهەمی خوێنی شەهیدانە و هەرگیز لەنێوناچێت

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سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان جەختی لەوە کردەوە، قەوارەی سیاسیی هەرێمی کوردستان بەرهەم و رەنجی خوێنی شەهیدانە و گەلی کوردستان بە خوێن بەرگری لێ دەکات، هاوکات داوای لە لایەنە سیاسییەکان کرد پەلە بکەن لە یەکلاکردنەوەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمان.

پێنجشەممە، 25ـی حوزەیرانی 2026، محەمەد حاجی مەحموود، سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، قەوارەی سیاسیی هەرێمی کوردستان بەرهەمی خەبات و رەنج و خوێنی شەهیدانە، هەر بۆیە دەستکەوتێکی مێژوویی لەو شێوازە هەرگیز لەناو ناچێت.

ئاماژەی بەوەش کرد، کە خەڵکی کوردستان بە هەموو شێوەیەک و بە خوێنی خۆیان بەرگری لە مانەوە و سەقامگیریی ئەم قەوارە سیاسییە دەکەن.

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆیی و پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکرات جەختی لە گرنگیی یەکلاکردنەوەی خێرای پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان کردەوە. هیوایشی خواست لایەنە سیاسییەکان بگەگەنە رێککەوتنێکی گشتگیر بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە.

محەمەد حاجی مەحموود ئاماژەی بە دەستپێشخەرییەکی پارتەکەی کرد بۆ کۆکردنەوەی لایەنەکان و گوتی: "پێشتر پێشنیازی دروستکردنی ئەنجوومەنێکی سیاسیی هاوبەشمان لە هەرێمی کوردستان کردووە، بۆ ئەوەی سەرجەم هێزە سیاسییەکان لە چوارچێوەیەکدا کۆببنەوە و خاوەنی یەک گوتار و ستراتیژی هاوبەش بن، بە تایبەتی لە دانوستاندن و رێککەوتنیاندا لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا."

سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکرات دڵنیایی دا، کە درێژەکێشانی پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت هیچ جۆرە مەترسییەک لەسەر قەوارەی سیاسیی هەرێمی کوردستان دروست ناکات؛ بەو پێیەی قەوارەکە بنەمایەکی دەستووریی بەهێزی هەیە و لەسەر ئاستی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە فەرمی دانی پێدا نراوە.

هەروەها جەختی کردەوە کە هەوڵەکانیان لەگەڵ لایەنە جیاوازەکان بەردەوام دەبێت لە پێناو نزیککردنەوەی دیدگاکان و کاراکردنەوەی دامەزراوە یاساییەکانی هەرێم.