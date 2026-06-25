پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا ئاشکرای دەکات، گرنگە بەریتانیا پەیوەندی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەبێت و بە بینی سەرۆکی هەرێمی کورستان خۆشحاڵ بووە.

هامش فاڵکۆنەر، وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا بە کوردستان24ـی گوت: خۆشحاڵە کە چەند مانگێک لەمەوبەر سەرۆکی هەرێمی کوردستانی بینیوە.

هاوکات دەڵێت، لەگەڵ هاوکارەکانی لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەردەوام لە پەیوەندیدایە، چونکە وەکخۆی باسی دەکات هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی گرنگی بەریتانیایە.

ئاشکرای دەکات، لە چەند هەفتە و مانگەکانی داهاتوودا گرنگی زیاتر بەو پەیوەندیانە دەدەین و فراوانتری دەکەین.

هامش فاڵکونەر جەخت لەوە دەکاتەوە، پەیوەندییەکانیان لەگەڵ حکوومەتی هەرێم زۆر گرنگن و دەبێت بەهێزتر بکرێن.

باس لەوەش دەکات" دڵنیام هەر کێ سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا بێت بەریتانیا بەردەوام دەبێت لەوەی پەیوەندی لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان هەبێت."