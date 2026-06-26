ئێران و ئیمارات دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

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عەبدوڵڵا بن زاید ئالی نەهیان، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و وەزیری دەرەوەی ئیمارات، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لە عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران بارودۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

هەینی 26ـی حوزەیرانی 2026، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا کە لە نێوان عەبدوڵڵا بن زاید ئالی نەهیان، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و وەزیری دەرەوەی ئیمارات و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ئەنجامدرا، گفتوگۆ دەربارەی بارودۆخی گشتی ناوچەکە و دوایین پەرەسەندنە هەرێمایەتییەکان کرا، ئەوەش دوای گەیشتن بە رێککەوتن لەسەر یاداشتی لێکتێگەیشتن لە نێوان ئەمریکا و ئێران و واژۆکردنی لەلایەن هەردوو وڵاتەوە.

لەو چوارچێوەیەدا، شێخ عەبدوڵڵا بن زاید جەختی لە گرنگی پابەندبوونی تەواو بە بەندەکانی رێککەوتنەکە کردەوە، بە جۆرێک کە راگرتنی دەستبەجێ و گشتگیری کارە شەڕانگێزییەکان لە ناوچەکەدا زامن بکات، هەروەها داوای رێزگرتن لە سەروەری وڵاتان، بنەماکانی دراوسێیەتی باش، پابەندبوونی توند بە یاسا نێودەوڵەتییەکان و پاراستنی رێڕەوە ئاوییەکان و ئازادی دەریاوانی نێودەوڵەتی کرد، لەنێویاندا دڵنیابوونەوە لە رەوتی جووڵەی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز.

وەزیری دەرەوەی ئیمارات هیوای خواست، دانوستانە بەردەوامەکان بگەنە ئەنجامی ئەرێنی و ببێتە هۆی بەدیهێنانی ئاسایش و سەقامگیرییەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا، ئاماژەی بەوەش کرد، دیپلۆماسییەتی جددی و گفتوگۆی بەرپرسانە باشترین رێگەن بۆ چارەسەرکردنی هەموو قەیرانە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان، بە جۆرێک کە خواستەکانی گەلان بۆ گەشەپێدان و ئاوەدانی بەدیبهێنێت".