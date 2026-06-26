ترەمپ هەڕەشەی سەپاندنی باجی 100% لە ئەوروپا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی ئەمریکا، هەڕەشەیەکی توندی ئاراستەی ئەو وڵاتانە کرد کە باج دەخەنە سەر کۆمپانیا تەکنەلۆژییە ئەمریکییەکان و رایگەیاند، هەر وڵاتێک باج لەسەر خزمەتگوزارییە دیجیتاڵییەکان بسەپێنێت، رووبەڕووی باجی جومرگیی 100% دەبێتەوە.

هەینی 26ـی حوزەیرانی 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە پلاتفۆرمی "ترووس سۆشیاڵ"ەوە ئاماژەی بەوە کرد، چەند وڵاتێکی ئەوروپی سەرقاڵی تاوتوێکردنی سەپاندنی باجی دیجیتاڵین بەسەر کۆمپانیا گەورەکانی ئەمریکا، هۆشداریی ئەوەشی دا هەر دەوڵەتێک پەنا بۆ ئەو هەنگاوە ببات، بە شێوەیەکی دەستبەجێ باجی 100% دەخرێتە سەر تەواوی ئەو کەلوپەلانەی رەوانەی بازاڕەکانی ئەمریکای دەکات.

سەرۆکی ئەمریکا جەختی لەوەش کردەوە، ئەم رێکارە نوێیە بەبێ رەچاوکردنی هیچ رێککەوتنێکی بازرگانیی ئێستا یان داهاتوو جێبەجێ دەکرێت، ئاماژەی بەوەش کرد، ئیدارەکەی رەتیدەکاتەوە کۆمپانیا ئەمریکییەکان بەو شێوەیە بکرێنە ئامانج.

ئەم هەڵوێستەی دۆناڵد ترەمپ لە کاتێکدایە، لە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی یەکێتی ئەوروپا مشتومڕێکی زۆر لەسەر سەپاندن یان فراوانکردنی باجی دیجیتاڵی لە ئارادایە، پێشتر فەرەنسا وەک یەکەم وڵاتی ئەوروپی ئەم جۆرە باجەی جێبەجێ کرد، کە لە کاتی خۆیدا بووە هۆی دروستبوونی گرژییەکی توندی بازرگانی لەگەڵ واشنتن.