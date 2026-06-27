نەوتی عێراق: هاتوچۆی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان جێگیر نییە

پێش دوو کاتژمێر

کاریگەرییەکانی داخستنی گەرووی هورمز هێشتا بەرۆکی عێراقی بەرنەداوە، بۆ ئاساییبوونەوەی دۆخی هەناردەی نەوتی عێراقیش تاوەکوو ئێستا هیچ وادەیەک دیاری نەکراوە، هۆکارەکەشی بۆ ناسەقامگیریی دۆخی گەرووی هورمز دەگەڕێتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 27ـی حوزەیرانی 2026، سەلیم روکابی، گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، ناتوانرێت پێشبینیی ئاساییبوونەوەی پرۆسەی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بۆ بازاڕەکانی جیهان بکرێت.

روکابی گوتیشی، کردنەوەی گەرووی هورمز و گەڕانەوەی رەوتی ئاسایی هاتوچۆی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان و کۆمپانیاکان جێگیر نییە.

هەروەها روونی کردەوە، هەرکاتێک دۆخی ناوچەکە و گەرووی هورمز ئاسایی بووەوە، بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت بە بڕی رابردوو دەست پێ دەکاتەوە.

دوای هەڵگیرسانی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران لە کۆتایی مانگی شوباتی 2026، ئێران بڕیاری داخستنی گەرووی هورمزی دا. ئەم هەنگاوە گورزێکی کوشندەی لە ئابووریی عێراق داوە، چونکە زیاتر لە سەدا 96ـی هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بەم رێڕەوە ئاوییەدا تێدەپەڕێت.

عێراق لە سەرەتای قەیرانەکەوە زیاتر لە 350 ملیۆن بەرمیل نەوتی لەدەست داوە، لە کاتێکدا بەهاکەی دەگاتە نزیکەی 38 ملیار دۆلار. سەرەڕای هەوڵە نێودەوڵەتییەکان و لێکگەیشتنە سەرەتاییەکان بۆ کردنەوەی گەرووەکە، هێشتا جموجووڵی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان بە تەواوی ئاسایی نەبووەتەوە.

ئاژانسە نێودەوڵەتییەکان هۆشداری دەدەن بەردەوامیی ئەم ناسەقامگیرییە، نەک تەنیا عێراق تووشی قەیرانی دارایی قووڵ دەکات، بەڵکوو کاریگەریی گەورە لەسەر بازاڕی وزەی جیهانیش جێدەهێڵێت.