زەیدی: ئامانجمان بەرزکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوتە بۆ 7 ملیۆن بەرمیلی رۆژانە

عێراق پێشنیازی دروستکردنی سندوقێکی هاوبەشی وزە و گەشەپێدان لەگەڵ ئەمریکا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند: پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن لە هاوبەشییەکی سەربازییەوە بۆ هاوبەشییەکی گەورەی ئابووری دەگۆڕێت. دەشڵێت؛ کە عێراق کار بۆ بەرزکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت بۆ 7 ملیۆن بەرمیلی رۆژانە دەکات.

عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ هادلی گامبڵ، پێشکەشکاری تۆڕی میدیایی (IMI) ، گوتی: "لەگەڵ کشانەوەی دوایین سەربازی ئەمریکی لە عێراق، پەیوەندییەکانمان لەگەڵ ئەمریکا لە هاوبەشییەکی سەربازییەوە بۆ هاوبەشییەکی ئابووری دەگۆڕین، چونکە ئەمریکا هاوبەشی دڵخوازی ئێمەیە."

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوەش کرد، کە رێنمایی دراوەتە وەزارەتەکانی نەوت، کارەبا و گەیاندن بۆ پێدانی پێشینەی کارەکان بە کۆمپانیا رەسەن و خاوەن ئەزموونەکانی ئەمریکا، بە تایبەتی لە کەرتەکانی وزە، پەیوەندی، تەکنەلۆجیا و گەشەپێداندا.

روونیشی کردەوە، کە ئەنجوومەنی وەزاری بۆ کاروباری ئابووری، پڕۆژەی نەوتی گەورەی لەگەڵ کۆمپانیا جیهانییەکانی وەک شیڤرۆن، هالیبێرتن و (HKN) پەسند کردووە، هاوکات کەرتی پەیوەندییەکانی عێراقیش لەگەڵ کۆمپانیای "ستارلینک" لە گفتوگۆدایە.

زەیدی لە درێژەی قسەکانیدا دەستپێشخەرییەکی نوێی ئاشکرا کرد بۆ دامەزراندنی سندووقێکی هاوبەشی وزە و گەشەپێدان لەگەڵ ئەمریکادا، کە تێیدا بڕی نیو ملیۆن بەرمیل نەوتی رۆژانە تەرخان دەکرێت بۆ دابینکردنی بودجەی پڕۆژەکانی کارەبا و ژێرخان، هاوکات بڕێکی هاوشێوەش تەرخان دەکرێت بۆ هاوکاریکردنی پڕکردنەوەی یەدەگی ستراتیژیی نەوتی ئەمریکا.

سەبارەت بەم دەستپێشخەرییە، زەیدی رایگەیاند: "لەگەڵ لایەنی ئەمریکی پرسی پڕۆژەی وزە و گەشەپێدان تاوتوێ دەکەین کە لە 500 هەزار بەرمیلەوە دەستپێدەکات و توانای فراوانبوونی هەیە بۆ 2 ملیۆن بەرمیلی رۆژانە". ئاماژەی بەوەش کرد، کە ئەم ژمارانە بەستراونەتەوە بە بارودۆخی ئابووری و توانای بەرهەمهێنان، کە رەنگە لە سنووری پشکی دیاریکراوی عێراق لە رێکخراوی ئۆپێک تێپەڕێت.

هەروەها زەیدی نیازی عێراقی بۆ کشانەوە لە رێکخراوی ئۆپێک رەتکردەوە؛ بەڵام هاوکات رایگەیاند: کە ئەگەر رێگری لە عێراق بکرێت لە زیادکردنی توانای بەرهەمهێنانی، دوور نییە ئەندامێتی خۆی لە رێکخراوەکەدا هەڵپەسیرێت.

گوتیشی: "ئامانجی ئێمە گەیشتنە بە بەرهەمهێنانی 7 ملیۆن بەرمیل نەوتی رۆژانە لە ماوەی سێ ساڵی داهاتوودا و ئەم دیدگایەشمان بە کۆمپانیا ئەمریکییەکان راگەیاندووە."

زەیدی جەختی لەوە کردەوە کە هەوڵەکانی عێراق بۆ هاوبەشییەکی ئابووریی بەهێز لەگەڵ ئەمریکادا تەنیا لە پێناو بەرژەوەندیی نیشتمانیی وڵاتەکەیە و دژی هیچ دەوڵەتێکی دیکە نییە.

هەروەها ئاشکرای کرد، کە ئامادەکاری دەکەن بۆ بەستنی "کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی سەروەری" بۆ ئەوەی دووپات بکرێتەوە کە بڕیاری عێراق تەنیا لە دەستی عێراقییەکان خۆیاندایە و، داوای عێراقێکی خاڵی لە هێزە بیانییەکان و گرووپە چەکدارە دەرەکییەکان بکەن.

سەبارەت بە دۆسیەی ئەمنی و چەکداماڵینی گرووپە چەکدارەکان، سەرۆکوەزیرانی عێراق پرۆسەی کۆتاییهێنان بە چەکداریی گرووپەکان بە کاتی کشانەوەی سەربازانی ئەمریکی لە 30ـی ئەیلوولی ئەمساڵەوە بەستەوە و گوتی: "کاتێک هێزەکانی ئەمریکا دەکشێنەوە، چیدیکە هیچ پاساوێک بۆ بوونی گرووپی چەکدار یان بەرگری نامێنێتەوە."

هاوکات رایگەیاند: کە حکوومەت لە داهاتوودا هێزە ئەمنییە فەرمییەکان بە بەرپرسیار دەزانێت لە هەر هێرشێک کە لە خاکەکەیەوە ئەنجام بدرێت.

لەسەر دۆسیەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی، زەیدی گەندەڵی بە "دیاردەیەکی بنیاتی و سیستماتیك" وەسف کرد و مکوڕبوونی خۆی لەسەر بنبڕکردنی نیشان دا.

ئاماژەی بەوە کرد، کە رێکاری توندی لە نێو هەموو وەزارەت و فەرمانگەیەکدا گرتووەتەبەر بۆ رێگریکردن لە رێڕەوەکانی گەندەڵی و، لەمەودوا سەرجەم گرێبەستە حکوومییەکان بە شێوەیەکی ئاشکرا و شەفاف لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت بڵاو دەکرێنەوە.