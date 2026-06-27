لە سلێمانی رۆژانی گیتاری فلامێنکۆ بەڕێوەدەچێت

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لە چوارچێوەی چالاکییە هونەری و کولتوورییە بەردەوامەکانیان دا، گەلەری ئارام بە هاوکاری "سولی فلامێنکۆ"، کۆنسێرتێک لەژێر ناوی "رۆژانی گیتاری فلامێنکۆ"، لە سلێمانی لە عەقاری بەڕێوەدەچێت.

سامان کەریم دەڵێت، "ئەو کۆنسێرتە هه‌نگاوێكی ستراتیژی گرنگه‌ بۆ دەوڵەمەندکردنی بزووتنەوەی هونەری لە کوردستان، چونکە لە رێگەی ئاشناکردنی گوێگری کوردی بە شێوازە مۆسیقییە جیهانییەکان، پردێکی کولتووری پتەو لە نێوان داهێنانی ناوخۆیی و جیهانیدا دروست دەکات."

ئەمڕۆ شەممە، 27ی حوزەیرانی 2026، سامان کەریم، سەرپەرشتیاری کۆنسێرتەکە بە کوردستان24ی گوت، "گرنگی ئەم کۆنسێرتە لەوەدایە، ئێمە تەنیا گرنگیمان بە یەک لایەنی ئەم هونەرە نەداوە، بەڵکو بەرنامەیەکی دەوڵەمەند و هەمەجۆرمان ئامادەکردووە کە شاكار و تەکنیکە جیاوازەکانی قوتابخانە گەورەکانی فلامێنکۆی تێدا کۆکراوەتەوە؛ لەوانەش پێشکەشکردنی پارچە مۆسیقای "ماڵاگۆێنا و فارۆکا" لە داهێنانەکانی سابیکاس، شانبەشانی کارە بەناوبانگەکانی پاکۆ پێنا وەک "سۆڵەیا"، "کانسیۆن" و "ئەلەگریاس".

سامان کەریم گوتیشی، "هەروەها ئامادەبووان گوێبیستی مۆد و ریتمە ئەندەلوسی و ئیسپانییە رەسەنەکانی وەک "رۆمبا و زامبرا مۆرا"ی خوان مارتین، "ئەلھەمبرا"ی فرانسیسکۆ تاریگا، و شاکاری "بوڵەریاس"ی موزیکژەنی مەزن پاکۆ دێ لوسیا دەبن، لەگەڵ تانگۆسی مۆرایتۆ چیکۆ."

سامان کەریم باس لە گرنگی سازکردنی ئەو کۆنسێرتە دەکات و دەڵێت، "ئەو کۆنسێرتە هه‌نگاوێكی ستراتیژی گرنگه‌ بۆ دەوڵەمەندکردنی بزووتنەوەی هونەری لە کوردستان، چونکە لە رێگەی ئاشناکردنی گوێگری کوردی بە شێوازە مۆسیقییە جیهانییەکان، پردێکی کولتووری پتەو لە نێوان داهێنانی ناوخۆیی و جیهانیدا دروست دەکات و هاوکات سەکۆیەکی شایستە بۆ دەرکەوتنی توانای بێپایانی گەنجانی مۆسیقاژەن دەڕەخسێنێت."

بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، 27ی حوزەیرانی 2026، کۆنسێرتی "رۆژانی گیتاری فلامێنکۆ"، لەلایەن 16 موزیکژەنی کورد، لە سلێمانی لە عەقاری بەڕێوەبچێت.