سەرچاوەیەک: ئەم هەفتەیە مووچە دێت

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بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان رەوانە دەکرێت، ئەمەش لە کاتێکدایە شاندێکی هەولێر بۆ چارەسەرکردنی کێشەی رادەستکردنی 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتی دەچێتە بەغدا.

ئەمڕۆ شەممە، 27ـی حوزەیرانی 2026، سەرچاوەیەکی ئاگادار بە کوردستان24ـی راگەیاند، ماوەی یەک هەفتەیە بەغدا کار لەسەر لیستی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکات، بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئەم هەفتەیە وەزارەتی دارایی عێراق مووچەی مانگی شەش رەوانە دەکات.

سەرچاوەکە گوتیشی، بەغدا داوای 120 ملیار دینار لە داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان دەکات، ئەگەر هەولێر نەیتوانی ئەو بڕە پارەیە بنێرێت، وەزارەتی دارایی عێراق پارەی داهاتە نانەوتییەکە لە مووچە دەبڕێت و دواتر پارەکە بە نەختینە دەنێرێت.

سەرچاوەیەکی دیکە بە کوردستان24ـی راگەیاند، وەزیری دارایی عێراق داوای 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتی دەکات و دەڵێت: "ئێمە پابەندین بە بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیران بۆ ناردنی ئەو بڕە پارەیە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە". ئەوەشی خستەروو، هەولێر و بەغدا لەسەر پرسی داهاتی نانەوتی گفتوگۆ دەکەن بۆ دیاریکردنی ئەو بڕە پارەیەی ئەم مانگە ئاڵوگۆڕ دەکرێت.

وەزارەتی دارایی عێراق دەستی بە دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی خۆی کردووە، تاوەکوو ئێستا مووچەی نزیکەی چوار وەزارەت دراوە و پرۆسەکەش بەردەوامە، پێشبینیش دەکرێت ئەم هەفتەیە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش بنێرێت.

هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند: "هەر کاتێک بەغدا مووچەی نارد، ئێمەش خشتەی مووچە بڵاو دەکەینەوە و دەست بە دابەشکردنی دەکەین".

بڕیارە سبەی شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی 120 ملیار دینارەکەی داهاتی نانەوتی بچێتە بەغدا و لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق کۆببێتەوە. ئامانجی سەردانەکە ئەوەیە هەرێمی کوردستان روونی بکاتەوە داهاتی کەم کردووە و ناتوانێت 120 ملیار دینار بنێرێت، بۆیە دەیانەوێت لەسەر بڕێکی دیکە رێکبکەون.