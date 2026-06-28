قوربانیانی بومەلەرزەکەی ڤێنێزوێلا 1400 کەسی تێپەڕاند

پێش 3 کاتژمێر

خۆرخی رۆدریگێز، سەرۆکی کۆمەڵەی نیشتمانیی ڤێنێزوێلا رایگەیاند، ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی ئەو دوو بومەلەرزە بەهێزەی رۆژی چوارشەممەی رابردوو وڵاتەکەی هەژاند، گیانیان لەدەستداوە، تا دوێنێ شەممە بۆ 1430 کەس بەرزبووەتەوە.

رۆدریگێز ئاماژەی بەوەش کرد، تا ئێستا 3238 کەس بەهۆی بومەلەرزەکانەوە برینداربوون، کە گوڕەکەیان 7.2 و 7.5 پلە بووە بە پێوەری رێختەر و وێرانکارییەکی زۆریان لەو وڵاتەی ئەمریکای لاتیندا دروست کردووە.

بەگوێرەی ئامارە نافەرمییەکان، خێزانە ڤێنێزوێلییەکان تا بەیانی دوێنێ شەممە بێسەروشوێنبوونی لانیکەم 68 هەزار و 900 کەسیان راگەیاندووە. تیمەکانی فریاگوزاری و هاوڵاتیانی خۆبەخش لە ویلایەتی لا گوایرا و ناوچە زیانلێکەوتووەکانی دیکە، بە بەکارهێنانی ئامێری قورس و تەنانەت بە دەستی رووت، لەنێو داروپەردووی باڵەخانە رووخاوەکاندا بەردەوامن لە گەڕان بەدوای رزگاربوواندا.

لە لایەکی دیکەوە، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سیمۆن بۆلیڤار بەشێکی کراوەتەوە و دەستی کردووە بە پێشوازیکردن لەو فڕۆکانەی کە هاوکارییە مرۆییەکان بۆ لێقەوماوان دەگوازنەوە.

نەتەوە یەکگرتووەکان هۆشداری دەدات لەوەی کە نزیکەی 7 ملیۆن کەس (نزیکەی 6.76 ملیۆن) بەهۆی ئەم کارەساتەوە زیانیان پێگەیشتووە، کە تەنیا لە کاراکاسی پایتەخت نزیکەی دوو ملیۆن کەس دەبن.

تۆم فلێچەر، رێکخەری فریاگوزاری فریاکەوتن لە نەتەوە یەکگرتووەکان، رایگەیاند: "ئەمە ئۆپەراسیۆنێکی فریاگوزاری زۆر ئاڵۆزە؛ ئێمە زیاتر لە 50 هەزار بێسەروشوێنمان هەیە و ئەرکێکی گەورەمان لەپێشە بۆ گەڕان لەنێو وێرانکارییەکاندا."

سەبارەت بە زیانە داراییەکان، بەرنامەی گەشەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان (UNDP) رایگەیاندووە، زیانە سەرەتاییەکان بە 7 ملیار دۆلار دەخەمڵێندرێن، کە یەکسانە بە 6% تێکڕای بەرهەمی ناوخۆیی (GDP) ڤێنێزوێلا.